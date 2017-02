Επεισόδια Τούρκων και Κούρδων στο Παρίσι! [vids]

Δύο Τούρκοι δέχτηκαν επίθεση και ξυλοκοπήθηκαν το πρωί στη Σαβέρν από πολλά μέλη μιας ομάδας αποτελούμενης από περίπου 100 φιλοκούρδους ακτιβιστές οι οποίοι είχαν αναχωρήσει την 1η Φεβρουαρίου από το Λουξεμβούργο για να φτάσουν στο Στρασβούργο με τα πόδια.

????????????France: 2nd night in a row of violent clashes between police and refugees in Paris. Is this what you want here?pic.twitter.com/a9B9eZPtLA