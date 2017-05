Επίθεση Μάντσεστερ: Αναγνωρίστηκε το πρώτο θύμα - Η μικρή Georgina

Η Τζορτζίνα, ήταν φανατική θαυμάστρια της Ariana Grande και μάλιστα είχε βγεί και φωτογραφία μαζί της πρι από δυο χρόνια. Σύμφωνα με την Daily Mirror, η μικρή Georgina σκοτώθηκε από την έκρηξη. Ο ηθοποιός Sean Maguire ανέβασε στο Twitter τα συλλυπητήριά του για την μικρή και γλυκειά έφηβη που χάθηκε τόσο άδοξα.

Η Georgina έγραψε στο twitter της Ariana Grande την Κυριακή: “SO EXCITED TO SEE YOU TOMORROW.” (Τόσο ενθουσιασμένη που θα σε δω αύριο)

a beautiful girl with the kindest heart & soul, I'll miss you forever, may you rest in a better place than here I love you pic.twitter.com/TbMPaVNOA8