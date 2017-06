Επίθεση με οξύ στην Τεχεράνη! Δεύτερη μέρα τρόμου στο Ιράν

Η Τεχεράνη δεν έχει προλάβει ακόμη να συνέλθει από το σοκ της διπλής τρομοκρατικής επίθεσης από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους στη Βουλή και το μαυσωλείο του Αγιατολάχ Χομεΐνι, με απολογισμό 13 νεκρούς και 40 τραυματίες, και γίνεται στόχος ακόμη μιας επίθεσης.

Το πρωί της Πέμπτης (08.06.2017) ένας μοτοσικλετιστής, που κινούνταν σε δρόμο της νότιας Τεχεράνης, πέταξε οξύ σε πολίτες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά.

Acid Attack in south of #Tehran, #Iran...14 not seriously injured...40 years old suspect arrested. pic.twitter.com/YdrEIwvioa