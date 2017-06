Επίθεση στο Λονδίνο - Τερέζα Μέι: `Πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα`

"Το απίστευτο περιστατικό στο Λονδίνο αντιμετωπίζεται σαν πιθανη τρομοκρατική επίθεση" δήλωσε η Βρετανίδα πρωθυπουργός, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, η αστυνομία ξεκαθάρισε πως το μαχαίρωμα στην περιοχή Βόξολ δεν έχει σχέση με τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Γέφυρα του Λονδίνου και στην αγορά του Μπόροου.

Την ίδια ώρα και ο δήμαρχος του Λονδίνου Sadiq Khan, ενημέρωσε τους πολίτες πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινώνια με την αστυνομία ενώ τους ζήτησε να εγγραφούν στον λογαριασμό της αστυνομίας στο twitter ώστε να μαθαίνουν τι συμβαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή.

I'm in contact with the Met Police commissioner. Follow @metpoliceuk for updates on the incidents at #LondonBridge #BoroughMarket #Vauxhall