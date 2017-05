Φεστιβάλ Καννών - Νικόλ Κίντμαν: Τι είπε για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Λάνθιμο

"Δεν χρειάζεται να δουλεύω. Εργάζομαι επειδή παραμένει ακόμη το πάθος μου, είναι το τρόπος με τον οποίο εκφράζομαι" δήλωσε η Κίντμαν στη συνέντευξη Τύπου μετά την προβολή της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου "The Killing of the Sacred Deer". Η νέα δημιουργία του Έλληνα σκηνοθέτη μετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ διακδικώντας τον Χρυσό Φοίνικα.

Η ηθοποιός, που στις Κάννες εμφανίζεται επίσης στην εφηβική ταινία επιστημονικής φαντασίας How to Talk to Girls at Parties, σε ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς Top of the Lake της Τζέιν Κάμπιον και στην ταινία The Beguiled της Σοφίας Κόπολα, είπε ότι επιδιώκει να συμμετέχει σε ασυνήθιστες παραγωγές. "Θέλω να στηρίζω τους ανθρώπους που δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα ή έχουν ένα πολύ, πολύ ξεχωριστό κινηματογραφικό στιλ", είπε.

Στο "Ιερό Ελάφι" του Λάνθιμου, μια ταινία που παραπέμπει σε θρίλερ αν και ο σκηνοθέτης την χαρακτηρίζει κωμωδία, η Κίντμαν παίζει μια μητέρα τα παιδιά της οποίας παραλύουν μυστηριωδώς.

"Λατρεύω να μου ζητούν να συμμετέχω σε τέτοια πράγματα γιατί αυτό ακριβώς είμαι. Είχα ανέκαθεν αυτό το ελαφρώς επαναστατικό πνεύμα: δεν θέλω να συμβιβάζομαι, θέλω να βρίσκω έναν τρόπο να μην συμβιβάζομαι. Και αυτό ακριβώς είμαι", πρόσθεσε.

Το Φεστιβάλ των Καννών ολοκληρώνεται την Κυριακή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ