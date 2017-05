Φεστιβάλ Καννών: Οι υπέροχες ρυτίδες της Μπελούτσι και όλα όσα πρέπει να ξέρετε [pics]

Η Μόνικα Μπελούτσι αν και 52 Μαϊων γοήτευσε και σήμερα τα πλήθη στις Κάννες φορώντας κάτι απλό γιατί ό,τι και να φορέσει της πάει. Η Μόνικα, που δεν καίγεται να κρύψει τις ρυτίδες της γιατί ακόμα κι αυτές την ομορφαίνουν, θα είναι οικοδέσποινα της επετειακής τελετής έναρξης.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φετεινό φεστιβάλ των Καννών

Με την εκτός συναγωνισμού γαλλική ταινία «Τα φαντάσματα του Ισμαήλ» του Αρνό Ντεπλεσέν, ανοίγει σήμερα την αυλαία του το Φεστιβάλ των Καννών (17-28/5), που κλείνει τα 70 χρόνια του και τα γιορτάζει με καλλιτέχνες που αποτελούν κομμάτι της ιστορίας του, αλλά και με ένα εορταστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκτός από προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις, εκθέσεις, πάρτι, συναυλίες και στο φόντο αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Οικοδέσποινα όπως προείπαμε της επετειακής τελετής έναρξης θα είναι η Ιταλίδα πρωταγωνίστρια κι αγαπημένη του Φεστιβάλ Μόνικα Μπελούτσι.

Στο διαγωνιστικό τμήμα της 70ής διοργάνωσης, συναντάμε μεγάλα ονόματα της διεθνούς κινηματογραφίας, όπως τους Μίκαελ Χάνεκε, Σοφία Κόπολα, Τοντ Χέινς, Φατίχ Ακίν, Φρανσουά Οζόν, Ζακ Ντουαγιόν, Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, Ναόμι Καβάζε, Μισέλ Χαζαναβίσιους αλλά και τον Γιώργο Λάνθιμο με το «The Killing of a Sacred Deer», σε σενάριο του ίδιου και του Ευθύμη Φιλίππου. Ο Έλληνας σκηνοθέτης επιστρέφει στο διαγωνιστικό του φεστιβάλ, με τη δεύτερη ξενόγλωσση ταινία του και πρωταγωνιστές τους Κόλιν Φάρελ και Νικόλ Κίντμαν.

Η τελευταία, μάλιστα, έχει τετραπλή παρουσία στη φετινή διοργάνωση. Εκτός από την ταινία του Γ. Λάνθιμου συμμετέχει στο «Beguilded» της Σοφία Κόπολα και στο «How to Talk to Girls at Parties» του Τζον Κάμερον Μίτσελ, που προβάλλεται εκτός διαγωνιστικού, καθώς και στη τηλεοπτική σειρά «Top of the Lake» της Τζέιν Κάμπιον.

Τις 19 ταινίες του διαγωνιστικού θα κρίνει διεθνής επιτροπή, η οποία θα απονείμει τον Χρυσό Φοίνικα, με πρόεδρο τον Ισπανό σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ και μέλη τους Τζέσικα Τσάστεϊν, Μάρεν 'Αντε, Πάολο Σορεντίνο, Γκαμπριέλ Γιαρέντ, Παρκ Τσαν Γουκ, Γουίλ Σμιθ, Ανιές Ζαουί και Φαν Μπινγκμπίνγκ.

Ανάμεσα στα φαβορί για το μεγάλο βραβείο συγκαταλέγεται ο Αυστριακός Μίκαελ Χάνεκε, ο οποίος συμμετέχει με τη νέα του ταινία «Happy End». Σε περίπτωση που κερδίσει, θα είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που θα έχει τιμηθεί με τρεις Χρυσούς Φοίνικες στην ιστορία του φεστιβάλ, μετά τη «Λευκή κορδέλα» το 2009 και την «Αγάπη» το 2012.

Στα πολύ ενδιαφέροντα της διοργάνωσης βρίσκεται το κύκνειο άσμα του Αμπάς Κιαροστάμι «24 Frames», η τελευταία ταινία του Ρόμαν Πολάνσκι «Based on a True Story», που θα παρουσιαστεί εκτός συναγωνισμού, το ντοκιμαντέρ της Ανιές Βαρντά «Visages, Villages» (το οποίο σκηνοθέτησε μαζί με τον καλλιτέχνη JR), καθώς και η μικρού μήκους ταινία εικονικής πραγματικότητας του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου, με τίτλο «Carne y Arena», εμπνευσμένη από αληθινές ιστορίες προσφύγων.

Στις «Ειδικές Προβολές» θα συναντήσουμε το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Βανέσα Ρεντγκρέιβ με το «Sea Sorrow». Ένα ντοκιμαντέρ με θέμα το προσφυγικό και αφηγητές τους Έμα Τόμσον και Ρέιφ Φάινς, στο οποίο η Βρετανίδα ηθοποιός παραλληλίζει την προσφυγική κρίση με την «Καταιγίδα» του Σαίξπηρ. Επίσης, το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει και τις πρώτες σκηνοθετικές απόπειρες των Ρόμπιν Ράιτ και Κρίστεν Στιούαρτ, με τις μικρού μήκους ταινίες «The Dark of Night» (έναν φόρο τιμής στο φιλμ νουάρ) και «Come Swim» αντίστοιχα.

Ελληνικό αέρα στην Κρουαζέτ φέρνει και η νέα μικρού μήκους ταινία του Χρήστου Μασσαλά («Η Γυναίκα με το Πλαστικό Λουλούδι», «Make-Up», «Flowers and Bottoms»), με τίτλο «Copa-Loca», η οποία θα προβληθεί στο «Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών» και αφηγείται την ιστορία ενός εγκαταλελειμμένου καλοκαιρινού θερέτρου.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 70 χρόνια του Φεστιβάλ, θα προβληθεί και η ελληνογαλλική παραγωγή «Djam» με την υπογραφή του Τόνι Γκάτλιφ και πρωταγωνίστρια την Δάφνη Πατακιά. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την ελληνική ιστορία και τη ρεμπέτικη μουσική. Μάλιστα, μετά την προβολή της ταινίας θ' ακολουθήσει συναυλία, όπου ο αλγερινής καταγωγής σκηνοθέτης θα παίξει μουσική με την μπάντα του «Rebetiko».

Τηλεοπτικές σειρές και δημοφιλείς πρωταγωνιστές

Οι τηλεοπτικές σειρές θα έχουν την τιμητική τους στη φετινή επετειακή διοργάνωση. Εκεί θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του το νέο «Twin Peaks», με την προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων της σειράς και με την παρουσία τόσο του Ντέιβιντ Λιντς όσο και ολόκληρου του αγαπημένου καστ. Παράλληλα, η Τζέιν Κάμπιον θα λανσάρει τον δεύτερο κύκλο της σειράς της «Top of the Lake», με υπότιτλο «China Girl» και πρωταγωνίστρια την Ελίζαμπεθ Μος.

Ένας από τους δημοφιλείς πρωταγωνιστές που θα περπατήσουν στο κόκκινο χαλί της φεστιβάλ, φέτος, είναι και ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Η ταινία, στην οποία υποδύεται έναν ληστή τράπεζας, έχει τίτλο «Good Time» και τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Αμερικανοί Μπένι και Τζος Σάφντι. 'Αλλα μεγάλα ονόματα που θα βρεθούν στην Κρουαζέτ είναι ο Μπεν Στίλερ, ο 'Ανταμ Σάντλερ και ο Ντάστιν Χόφμαν - οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην καυστική κωμωδία του Νόα Μπάουμπαχ με τίτλο «The Meyerowitz Stories», την παραγωγή της οποίας υπογράφει το αμερικανικό συνδρομητικό κανάλι Netflix.