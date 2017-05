Φιλαράκια: Ο `Τσάντλερ` αποκαλύπτει ποιο επεισόδιο αρνήθηκε να γυρίσει! [vid]

Ο λόγος για την τηλεοπτική σειρά "Friends" η οποία αποτέλεσε ένα πραγματικό φαινόμενο τη δεκαετία του '90, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία τόσο στις ΗΠΑ, όσο και τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, όπου υπάρχουν αμέτρητοι φανατικοί θαυμαστές των έξι πρωταγωνιστών της σειράς.

Ένας εξ αυτών, ο "Τσάντλερ Μπινγκ", κατά κόσμον Μάθιου Πέρι, βρίσκεται στο επίκεντρο μετά από τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ο ίδιος έδειξε να μην ενοχλείται από το γεγονός που για μία ακόμη φορά και τόσα χρόνια μετά ρωτήθηκε για την σειρά, κάτι που είναι ενδεικτικό της επιτυχίας της.

Ο Μάθιου Πέρι, λοιπόν, βρέθηκε καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή «Watch What Happens Live» και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα του παιχνιδιού «Plead the Fifth» (σ.σ. φράση που αναφέρεται στην Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος και σημαίνει το δικαίωμα κατηγορουμένων να αρνηθούν να απαντήσουν ερωτήσεις εναντίον τους κατά την διάρκεια ποινικών δικών).

Φωτογραφία από YouTube

Ο ηθοποιός, λοιπόν, άσκησε αυτό το... δικαίωμα στην πρώτη ερώτηση, όχι όμως και στη δεύτερη που είχε να κάνει με το αν υπήρχαν σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών της σειράς. Ο Μάθιου Πέρι απάντησε πως -τουλάχιστον όσο γνωρίζει- δεν υπήρξαν σεξουαλικές επαφές, ωστόσο το... λαβράκι βγήκε στην επόμενη ερώτηση.

Ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν υπήρξε κάποια σκηνή στο σενάριο την οποία θεώρησε "τραβηγμένη", με τον γνωστό ηθοποιό να αποκαλύπτει πως όντως υπήρξε και έθεσε βέτο για να μην γυριστεί!

Συγκεκριμένα τόνισε: "Υπήρχε ένα σενάριο στο Friends σύμφωνα με το οποίο ο Τσάντλερ πήγε σε ένα σόου ανδρικού στριπτίζ, επειδή του άρεσαν πολύ τα σάντουϊτς! Τότε πήρα τους παραγωγούς και τους είπα «ας μη το κάνουμε αυτό»!".

