Φινλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος! Σοβαρά τραυματισμένοι πολίτες! [pics]

Τουλάχιστον επτά είναι οι άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί, κάποιοι εξ' αυτών σοβαρά, όταν ένα αυτοκίνητο ακολούθησε "τρελή πορεία" και έπεσε στο πλήθος, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες γειτονιές του Ελσίνκι.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικές Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις πως το περιστατικό ήταν κάτι άλλο από ατύχημα.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, αλλά τουλάχιστον τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν βαριά τραυματισμένοι σε κοντινά νοσοκομεία.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει τεθεί υπό κράτηση, ενώ το περιστατικό συνέβη στα βόρεια της πρωτεύουσας της χώρας, κοντά στον σταθμό του μετρό Siilitie.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο

#News

5 people injured, 3 of them severely, in car ramming incident in #Helsinki.

Police: So far,nothing suggests that this was intentional. pic.twitter.com/Fx3qvZ5yC0