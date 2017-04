Γαλλία – Εκλογές: Με γιουχαΐσματα υποδέχτηκαν τον Μακρόν εργαζόμενοι της Whirlpool [vids]

Το πλήθος φώναζε «Μαρίν, πρόεδρος» προς τον φιλοευρωπαϊστή υποψήφιο μπροστά από τη μονάδα της Whirlpool στην Αμιένη, στη βόρεια Γαλλία. Ο Μακρόν έφθασε εκεί το απόγευμα, αφού η Μαρίν Λε Πεν είχε επισκεφθεί αιφνιδιαστικά το εργοστάσιο το πρωί.

Catastrophic trip to Whirlpool plant for #Macron. "Get out, Marine president" chant protesters. pic.twitter.com/7rBiEpdZ5s