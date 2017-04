Γαλλικές εκλογές: `Απρόσωπη` η Λε Πεν! Γιατί λείπουν οι αφίσες της; [pics]

"Οι αφίσες τυπώνονται από τους ίδιους τους υποψήφιους και πρέπει οι ίδιοι να τις παραδώσουν στην εκλογική επιτροπή πριν από την λήξη της προθεσμίας" στις 10 Απριλίου, ανέφερε το υπουργείο, δικαιολογώντας το ότι οι αφίσες της Μαρίν Λε Πεν έλειπαν από την θέση τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, "μόνο 10" από τους 11 υποψήφιους για την προεδρία το έκαναν αυτό εγκαίρως με αποτέλεσμα να υπάρχουν αναρτημένες οι αφίσες τους στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.

"Οι αφίσες της υποψήφιας (του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου) Μαρίν Λεπέν δεν παραδόθηκαν κι ως εκ τούτου ο πίνακας όπου θα αναρτούνταν είναι κενός", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Έξω από τα εκλογικά τμήματα στη Γαλλία έχουν τοποθετηθεί μεγάλοι μεταλλικοί πίνακες στους οποίους έχουν αναρτηθεί οι προεκλογικές αφίσες των 11 υποψηφίων.

Δείτε τις εικόνες που "κατέκλυσαν" τα social meia

Fun Fact: Only #FrontNational didn't manage to deliver posters abroad. So Marine Le Pen's face doesn't appear on voting booths there ???? pic.twitter.com/gvGzSa9gwl