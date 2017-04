Γαλλικές εκλογές: Αστυνομικοί με οπλοπολυβόλα ενόψει... Λε Πεν! [vid]

Πριν από αυτόν και η Πηνελόπη Φιγιόν ψήφισε στην περιοχή της Sarthe όπου βρίσκεται η βασική τους κατοικία και όπου για χρόνια είχε πολιτευθεί ο σύζυγός της.

Ο Φρανσουά Φιγιόν θα ψηφίσει γύρω στις 13.00 ώρα Ελλάδας στο Παρίσι, όπου έχει μεταφέρει τα δικαιώματά του, από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των υποψηφίων όλοι αναμένεται να ψηφίσουν μεταξύ 10.00 με 13.00. Από τους τέσσερους πρώτους, ο Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται γύρω στις 12.00 στην παραθαλάσσια στη Μάγχη πόλη, Τουκέ ( Touquet).

Όχι μακρυά από τις Βερσαλλίες, στην πόλη Τραπ (Trappes) θα ψηφίσει κοντά το μεσημέρι ο Μπενουά Αμόν. Ο Ζαν Λικ Μελανσόν γύρω στις 13.00 θα ρίξει την ψήφο του στο Παρίσι, όπως και ο Φιγιόν.

Λίγο πιο βόρεια στο προπύργιό της Ενέν Μπομόν (Henin Beaumont ), αναμένεται και η Μαρίν Λεπέν, ενώ όπως βλέπετε στο παρακάτω βίντεο, υπάρχουν πάνοπλοι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο εν αναμονή της ακροδεξιάς υποψηφίου.

Γαλλία - Εκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες! Στην "αρένα" οι 11 υποψήφιοι με το "φάντασμα" της τρομοκρατίας να πλανάται

Λίγο αργότερα (σ.σ. μετά τις 12:00 Ελλάδος) η Μαρίν Λε Πεν έφτασε τελικά στο εκλογικό κέντρο και ψήφισε.

