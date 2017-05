Γάμος Πίπα Μίντλετον: Το πρώτο φιλί! Φρενίτιδα για τον γάμο της χρονιάς!

Φρενίτιδα στη Μεγάλη Βρετανία για τον γάμο της χρονιάς! Η μικρή αδελφή της Κέιτ Μίντλετον, Πίπα, παντρεύεται σήμερα και όπως είναι λογικό δεν υπάρχει... κανένα άλλο θέμα συζήτησης στη χώρα.

Δείτε την εικόνα από την τελετή που μετέδωσε ζωντανά η Daily Mail



Ήδη κυκλοφορούν οι πρώτες φωτογραφίες από την άφιξή της, με την ίδια να φτάνει και να είναι εκθαμβωτική μέσα στην πανάκριβη, λευκή της τουαλέτα!

Η Πίπα διαφοροποιείται από την αδελφή της στο φόρεμα, αφού επέλεξε τον διάσημο βρετανό σχεδιαστή Giles Deacon, ο οποίος σχεδίασε για την... νυφούλα μια δημιουργία η οποία φυσικά πέρασε από την έγκριση των δύο αδελφών!

“Η Πίπα ήθελε κάτι κλασικό, αλλά και κάπως τολμηρό για να αντανακλά την προσωπικότητά της” δήλωσε μια φίλη της, με το γαμήλιο φόρεμα να κοστολογείται στις 40.000 λίρες και την Πίπα να το συνδυάζει με χειροποίητες γόβες Manolo Blahnik.

Όπως και η αδελφή της, η Πίπα θα φορέσει ένα δεύτερο φόρεμα στην δεξίωση που θα ακολουθήσει, δημιουργία του ίδιου σχεδιαστή.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την άφιξη της Πίπα Μίντλετον



The moment Pippa Middleton, sister of the Duchess of Cambridge, arrived at St Mark's church in Englefield https://t.co/iNeKFbvJzt pic.twitter.com/4EcisroLmS