George Michael: Τον βρήκε νεκρό ο τελευταίος του έρωτας - «Δεν θα πάψεις να μου λείπεις»

Τον βρήκε νεκρό στο κρεββάτι του, ανήμερα των Χριστουγέννων. Ο Fadi Fawaz ήταν ο τελευταίος έρωτας του Τζορτζ Μάικλ. Οι δυο τους είχαν έρθει ξανά κοντά τους τελευταίους μήνες. Τους μήνες που έμελλε να είναι οι τελευταίοι στη ζωή ενός σπουδαίου καλλιτέχνη.

Ο Fadi Fawaz είναι ο άνθρωπος που βρήκε το άψυχο σώμα του Τζορτζ Μάικλ, ανήμερα των Χριστουγέννων. Ένας άνθρωπος που είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή και την καρδιά του τραγουδιστή που έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε να αποτοξινωθεί από τα ναρκωτικά, έναν από τους μεγάλους δαίμονές του.

Ο Τζορτζ Μάικλ τοίμαζε το μεγάλο δισκογραφικό του come back. Αλλά ανήμερα των Χριστουγέννων (τι τραγική ειρωνεία), έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας (26.12.2016) ο ίδιος ο Fawaz αποκάλυψε πως εκείνος ήταν που βρήκε τον George Michel νεκρό. Το πρωί των Χριστουγέννων. «Είναι τα Χριστούγεννα που δεν θα ξεχάσω ποτέ... το να βρίσκεις τον σύντροφό σου να έχει πεθάνει ήσυχα στο κρεββάτι, δεν θα σταματήσεις να μου λείπεις» ήταν το μήνυμα που ανέβασε στον λογαριασμό του στο twitter ο Fawaz.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx