Γης μαδιάμ το Μπέρκλεϊ! Επεισόδια και ξύλο για τον ακροδεξιό Milo Yiannopoulos [pics, vids]

Ο Milo Yiannopoulos είναι υπεύθυνος του ακροδεξιού μέσου Breibart News, το οποίο ίδρυσε ο Στιβ Μπάνον, νυν σύμβουλος στρατηγικής και ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, γνωστός επίσης για τις ακροδεξιές του απόψεις.

Περισσότεροι από 1.500 φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο όπου επρόκειτο να γίνει η ομιλία του Γιαννόπουλου. Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί αρκετή ώρα πριν από την ομιλία, είχαν στήσει οδοφράγματα, έβαλαν φωτιές και πετούσαν κροτίδες.

Στα επεισόδια από μερίδα φοιτητών, η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών και άμεσα ο χώρος του πανεπιστημίου αποκλείστηκε. Video που έχει ανέβει στο youtube δείχνει πως μια γυναίκα, υποστηρίκτρια του Γιαννόπουλου δέχτηκε επίθεση με σπρέι πιπεριού από διαδηλωτές και μάλιστα την ώρα που έκανε δηλώσεις στην τηλεόραση και έλεγε πως βρισκόταν εκεί να για διαδηλώσει όπως κι άλλοι.

Στους τοίχους και τα παράθυρα του πανεπιστημίου, οι διαδηλωτές έγραψαν συνθήματά κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων και το «Σκοτώστε τον Τραμπ».

Σύμφωνα με το CNN προκλήθηκαν ζημιές στους χώρους του πανεπιστημίου, έσπασαν παράθυρα ενώ υπάρχουν και πληροφορίες για τουλάχιστον έναν τραυματία. Έτσι, η διοίκηση του πανεπιστημίου αναγκάστηκε να ακυρώσει την ομιλία και σε ανακοίνωσή της καταδίκασε τα επεισόδια τονίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές επισκιάζουν τις προσπάθειες για ουσιαστική διαμαρτυρία κατά του ομιλητή.

At #miloatcal has been cancelled. Milo has left campus. @UCBerkeley @CalSurvivor

Ο ίδιος ο Γιαννόπουλος, μέσα από τη σελίδα του στο Facebook, υποστήριξε ότι τον φυγάδευσαν μετά γιατί «βίαιοι ακροαριστεροί διαδηλωτές έριξαν τα κιγκλιδώματα, άναψαν φωτιές, πέταξαν πέτρες και πυροτεχνήματα στα παράθυρα και εισέβαλε στο ισόγειο του κτιρίου».

Rioters have been vandalizing storefronts in Berkeley with words like "kill fascists" and "the power is in the streets." pic.twitter.com/xMKYKceShs