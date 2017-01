Γκάφα Τραμπ - Αποθέωσε λάθος άνθρωπο στο twitter

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος τουιτάρει ακατάπαυστα έκανε μια ανάρτηση τη Δευτέρα για την κόρη του Ιβάνκα. Όμως αντί να κάνει mention όπως λένε την κόρη του αποθέωσε μια ερευνήτρια σύμβουλο του Μπράιτον, που έχει το ίδιο όνομα με την κόρη του Ιβάνκα, περιγράφοντάς την ως «μία γυναίκα με αληθινό χαρακτήρα και κλάση».

Δείτε το tweet

"@drgoodspine: @realDonaldTrump @Ivanka Trump is great, a woman with real character and class."