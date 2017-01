Γκάφα στο τετράγωνο! Ο γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου τουίταρε τον κωδικό του!

Όπως παρατήρησε ο χάκερ The Jester, ο Sean Spicer έγραψε δύο διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης δύο συνεχόμενες μέρες στον λογαριασμό του. Δεν είναι βέβαια σαφές αν πρόκειται για τους κωδικούς πρόσβασης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή το e-mail του.

#FLASH - Trumps White House Press Secretary, Sean Spicer, tweets out password, not once, but twice in 2 days. Just amazing. pic.twitter.com/dwZFKx4RqB — JΞSTΞR ✪ ΔCTUAL³³º¹ (@th3j35t3r) January 26, 2017

Ο λογαριασμός του Sean Spicer δεν έχει χακαριστεί μέχρι στιγμής αν και φαίνεται πως είναι ακόμα θέμα χρόνου αν συνεχίσει να δίνει από μόνος του προσωπικούς του κωδικούς. Ο ίδιος βέβαια χλευάστηκε από τους Anonymous που τον συνέκριναν με τον John Podesta, επικεφαλής της εκστρατείας της Κλίντον, λόγω έλλειψης φαντασίας σε ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης.

Well, at least Sean Spicer wasn't using 'p@ssw0rd' like John Podesta :/ — Anonymous (@YourAnonNews) January 26, 2017

This was a password that Sean Spicer accidentally tweeted. Spicer is Trump's press guy.



Trump campaigned on Clinton's lax security. #fun https://t.co/0bXSSnXhar — Eric Swader (@SwaderTot) January 26, 2017

Sean Spicer keeps tweeting out his email password. Is this a cry for help? pic.twitter.com/9NQjxfvdWc — Red Painter (@Redpainter1) January 26, 2017

Πηγή: Usuncut