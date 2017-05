`Γλεντάνε` τους Αμερικανούς: Συγγνώμη, αλλά ο Πούτιν δεν δουλεύει σε Καθεδρικό!

Πριν από μερικές μέρες, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, το περιοδικό Time αποφάσισε να κυκλοφορήσει χωρίς τίτλο. Έφτανε μόνο η εικόνα. Ήταν το εξώφυλλο μετά τις αποκαλύψεις (και της παραδοχής από τον ίδιο!) πως ο Ντόναλντ Τραμπ "κελάηδησε" μυστικά που δεν έπρεπε στον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

Έδειχνε λοιπόν τον Λευκό Οίκο να μεταλλάσεται. Και να μετατρέπεται σε κάτι… ρωσικό. Πολλά αμερικανικά (και διεθνή) ΜΜΕ, αποφάσισαν ότι το Time μετέτρεψε τον Λευκό Οίκο σε Κρεμλίνο. Αλλά η αλήθεια είναι πως αυτό στο οποίο το Time μετέτρεψε την προεδρική κατοικία στην Ουάσινγκτον ήταν ο ναός του Αγίου Βασιλείου, ένας ναός – σύμβολο της Μόσχας, στην Κόκκινη Πλατεία. Μέσα στο Κρεμλίνο.

