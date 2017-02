Grammy: Φώναξαν `αντισταθείτε` στον Ντόναλντ Τραμπ

Το συγκρότημα "A Tribe Called Quest" ένωσε τις δυνάμεις του με τους Anderson Paak και Busta Rhymes, ερμηνεύοντας τα "Movin' Backwards" και "We the People" από το άλμπουμ "We got It from Here... Thank You 4 Your Service."

Σε ένα σημείο της εμφάνισής τους ο Rhymes αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. "Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Agent Orange για τη διαιώνιση του κακού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Agent Orange για την ανεπιτυχή προσπάθεια στη μουσουλμανική απαγόρευση", τόνισε από τη σκηνή.

Αφού ενώθηκαν στη σκηνή με ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων, η εμφάνισή τους τελείωσε φωνάζοντας "Αντισταθείτε", με τον Q-Tip στην αρχή να έχει αφιερώσει την εμφάνιση στον MC Phife Dawg, ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας που πέθανε τον Μάρτιο του 2016.

Πηγή: CNN