Grammys: Ξεσπάθωσαν κατά του Τραμπ Τζένιφερ Λόπεζ και Κέιτι Πέρι [pics, vids]

Μετά τις Χρυσές Σφαίρες και τη Μέριλ Στριπ σειρά είχαν τα βραβεία Grammy και οι Katy Perry και Jennifer Lopez με μηνύματα κατά του νέου Αμερικανού προέδρου. Η Katy Perry, που υποστήριζε τη Χίλαρι Κλίντον κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, έστειλε το δικό της μήνυμα κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Αφού τραγούδησε το "Chained to the Rhythm" στο τέλος του τραγουδιού η Katy Perry έστειλε το δικό της μήνυμα. "Όχι στο μίσος".

Στο πολιτικό κλίμα αναφέρθηκε και η Jennifer Lopez, τονίζοντας πως σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή στην ιστορία "οι φωνές μας χρειάζονται περισσότερο από ποτέ".

Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο παρουσιαστής των βραβείων Grammy James Corden, σημειώνοντας πως με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει!

James Corden hilariously mocks Donald Trump "Any negative tweets you see are fake tweets - they are not real tweets" pic.twitter.com/HYEjqADu7i — Raw Story (@RawStory) February 13, 2017

Πηγή: Telegraph