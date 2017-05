Η Γαλλία ψήφισε Ευρώπη! Θρίαμβος Μακρόν, φαγωμάρα στους Λε Πεν!

Τα προγνωστικά, οι δημοσκοπήσεις και τα exit polls δεν διαψεύστηκαν. Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας, ο 8ος πρόεδρος της πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας και μάλιστα ο νεότερος, αφού ακόμη η ηλικία του ξεκινά με τον αριθμό "3" (σ.σ. 39 ετών).

Η άνετη νίκη που προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις ήρθε, αφού ο Μακρόν συγκεντρώνει ποσοστό κοντά στο 65%, με τα τελικά αποτελέσματα να μην έχουν ανακοινωθεί ακόμη. Παρά την εύκολη επικράτηση, ωστόσο, η Γαλλία μοιάζει πιο διχασμένη από ποτέ.

Διότι μπορεί η Μαρίν Λε Πεν να μην έπιασε τους στόχους της (σ.σ. δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο του 40%) ωστόσο το περίπου 35% που απέσπασε δεν είναι καθόλου, μα καθόλου αμελητέο. Σημαίνει πως 11 εκατομμύρια Γάλλοι προτίμησαν την εκπρόσωπο της ακροδεξιάς σε μια χώρα διαχρονικά δημοκρατική. Ποσοστό ρεκόρ για το Εθνικό Μέτωπο και υπερδιπλάσιοι συγκριτικά με το ποσοστό των Γάλλων που προτίμησαν τον πατέρα της, Ζαν Μαρί Λε Πεν, προκάτοχό της στην προεδρία του Εθνικού Μετώπου, στις εκλογές του 2002.

Συν τοις άλλοις, η αποχή άγγιξε το 25% (!), δηλαδή το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί τα τελευταία 50 χρόνια, ενώ περισσότεροι από 4,2 εκατομμύρια ψήφισαν λευκό ή άκυρο! Πρόκειται επίσης για αριθμό ρεκόρ, συνεπώς το συμπέρασμα είναι ένα: Ο Μακρόν κέρδισε εύκολα, αλλά ποτέ άλλοτε μια τόσο καθαρή πολιτική νίκη στη Γαλλία δεν συνοδεύονταν από τόσα "σύννεφα" για την επόμενη μέρα...

Θριαμβευτής και... ευρωπαίος στο Λούβρο!

Μετά την πρώτη του ομιλία ως νέος Πρόεδρος της Γαλλίας (σ.σ. δείτε στη συνέχεια του κειμένου όσα είπαν στις πρώτες τους ομιλίες τόσο ο Μακρόν, όσο και η Λε Πεν), ο Εμανουέλ Μακρόν σε μια συμβολική κίνηση ο νεος Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στο Λούβρο και ανέβηκε χωρίς την σύζυγό του Μπριζίτ στο βάθρο για να μιλήσει στους συγκεντρωμένους οπαδούς.

Τρέμε Μελάνια! Μπριζίτ Τρονιέ, γεννημένη Πρώτη Κυρία! Φωτογραφίες απαράμιλλου στυλ!

Σχεδόν κινηματογραφικά και όση ώρα περπατούσε ακουγόταν ο ύμνος της Ευρώπης, με τις εικόνες να είναι επιβλητικές, αφού χιλιάδες συγκεντρωμένοι πολίτες βρέθηκαν στο Λούβρο για να τον... καλωσορίσουν στα προεδρικά του καθήκοντα, φωνάζοντας "Μακρόν Πρόεδρος"!

Δείτε την είσοδό του

Emmanuel Macron walks out to address supporters in Paris to the EU anthem ‘Ode to Joy’ #presidentielle2017https://t.co/MVFsTGfjO9 pic.twitter.com/5DJacPTECT — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 7 Μαΐου 2017

Στη συνέχεια ο Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έναν εμπνευσμένο λόγο στους Γάλλους πολίτες.

"Επιλέξατε την τόλμη, αυτή την τόλμη θα την ακολουθήσουμε", "Απόψε, η Γαλλία νίκησε", "Σήμερα νικήσατε Όλοι μας έλεγαν ότι είναι αδύνατον αλλά δεν γνώριζαν την Γαλλία".

"Θα σας προστατεύσω απέναντι στις απειλές.Θα δώσω την μάχη μου για σας, για να βελτιώσω την ζωή σας", "Θα συσπειρώσω και θα σας καθυσηχάσω και θα σας υπηρετήσω με ταπεινοφροσύνη, με σθένος. Στο όνομα της Ισότητας, της Ελευθερίας και της Αδερφοσύνης", ήταν μερικές από τις φράσεις που ξεχώρισαν.

Είχε όμως κι ένα μήνυμα για τους ψηφοφόρους της Μαρίν Λε Πεν: "Θα ήθελα να πω δυο λόγια για όσους ψήφισαν την κυρία Λε Πεν. Εξέφρασαν σήμερα έναν θυμό και μια απογοήτευση και κάποιες πεποιθήσεις τους. Τις σέβομαι αλλά θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να μην την ψηφίσουν ξανά".

"Ξέρω τι σας οφείλω. Ξέρω τι οφείλω στην οικογένειά μου και στους συνοδοιπόρους μου", είπε ακόμη κι ενώ το πλήθος φωνάζει Μπριζίτ το όνομα της συζύγου του, η οποία λίγο αργότερα ανέβηκε μαζί του στη σκηνή!

Στη συνέχεια είπε "Ζήτω η Γαλλία" και αμέσως μετά έγινε η ανάκρουση της Μασσαλιώτιδας, του Εθνικού Ύμνου της Γαλλίας, με όλη την οικογένεια Μακρόν να είναι πάνω στη σκηνή και όλους ανεξαιρέτως να τραγουδούν τους στίχους, με τις εικόνες να είναι πραγματικά "δυνατές".

Δείτε το βίντεο με ολόκληρη την ομιλία του και το συγκινητικό φινάλε

Το αίσθημα διχασμού, πάντως, φάνηκε ξεκάθαρα νωρίτερα, από τις πρώτες ομιλίες των δύο μονομάχων του δευτέρου γύρου των Προεδρικών εκλογών.

Ενωτικός ο Μακρόν

Ο νέος Γάλλος, πρόεδρος, λοιπόν, φάνηκε... με το καλημέρα πως αφουγκράζεται αυτό το κλίμα διχασμού. Το είπε ξεκάθαρα για την ακρίβεια.

Ma responsabilité sera de rassembler. pic.twitter.com/dTFtUvxGLG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 Μαΐου 2017

"Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας. Δεν θα σας ξεχάσω. Απευθύνομαι στους πολίτες όλης της χώρας: αντιμετωπίσαμε δυσκολίες αλλά δεν μας καταβάλουν. Θέλω να χαιρετίσω την αντίπαλό μου. Διαιρέθηκε η χώρα μας και υπήρξαν ακροδεξιές ψήφοι αλλά τις σέβομαι. Θα διασφαλίσω την ενότητα του Έθνους", είπε στο ξεκίνημα της ομιλίας του.

"Πίσω από κάθε λέξη που πρόφερα υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες. Σήμερα απευθύνομαι σε όλους, στο λαό της Γαλλίας. Έχουμε υποχρεώσεις και καθήκοντα απέναντι στη χώρα. Είμαστε κληρονόμοι μιας Ιστορίας", συνέχισε κάνοντας φανερό πως πρώτο του μέλημα θα είναι να προσπαθήσει να ενώσει όλους τους Γάλλους πολίτες, ακόμη και τους (πάρα πολλούς) που έδωσαν ένα ποσοστό ρεκόρ στην ακροδεξιά ρητορική της Λε Πεν.

Στη συνέχεια ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε: "Θα υπερασπιστώ τη Γαλλία και τα συμφέροντά σας. Θα υπερασπιστώ την Ευρώπη. Αυτό που διακυβεύεεται είναι ο πολιτισμός μας. Απευθύνομαι στα έθνη όλου του κόσμου. Η Γαλλία θα είναι παρούσα για να στηρίξει τις δεσμεύσεις που έχει λάβει όσον αφορά στην ανάπτυξη και της κλιματικής αλλαγής αλλά και της τρομοκρατίας διεθνώς. Όσο συνεχίζεται ο αγώνας, εμείς θα συμμετέχουμε.

Εκλογή Μακρόν: Τι σημαίνει για την Ελλάδα η νίκη του

Η ανανέωση της πολιτικής μας ζωής ανανεώνεται από αύριο. Τίποτα δεν θα με σταματήσει, κανένα εμπόδιο, θα δράσω με αποφασιστικότητα, σεβόμενος όλους. Γάλλοι και Γαλλίδες, αγαπητοί συμπολίτες, θέλω να χαιρετίσω τον πρόεδρο Ολάντ που για πέντε χρόνια εργάστηκε για την πατρίδα. Για τα επόμενα 5 χρόνια θα εργαστώ για να ξαναβρούμε την ελπίδα. Θα συστρατεύω όλους τους Γάλλους".

Εμανουέλ Μακρόν: Ο σύγχρονος Ναπολέων στο τιμόνι της Γαλλίας!

Κλείνοντας, ο διάδοχος του Φρανσουά Ολάντ τόνισε: "Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις κατά της διαίρεσης. Έτσι θα δώσουμε στο λαό της Γαλλίας τις ευκαιρίες που η Γαλλία τους οφείλει. Ας αγαπάμε τη Γαλλία. Από σήμερα και για τα επόμενα πέντε χρόνια, με ταπεινωφρονήσει θα την υπηρετήσω. Ζήτω η Δημοκρατία, Ζήτω η Γαλλία".

"Φαρμακωμένη" η Λε Πεν!

Το κλίμα ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο στην πρώτη ομιλία της Μαρίν Λε Πεν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η οποία χρονικά προηγήθηκε.

Marine Le Pen calls Emmanuel Macron to congratulate him on winning the #frenchelection #presidentielle2017https://t.co/ifz0H3JqHI pic.twitter.com/dcMdELkemO — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 7 Μαΐου 2017

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των exit polls που έδειξαν την ήττα της, η Μαρίν Λε Πεν βγήκε να μιλήσει στους υποστηρικτές της και η γλώσσα του σώματος έδειχνε ξεκάθαρα πως ήταν απογοητευμένη.

Φαινόταν ότι η ίδια πίστευε πραγματικά πως θα πετύχει τον στόχο της, δηλαδή ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 40%. Απογοητευμένη, λοιπόν, είπε αρχικά πως μίλησε με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον συνεχάρη για τη νίκη του. Η όλη παρουσία της έμοιαζε "ξένη", αφού λίγα εικοσιτετράωρα πριν, στο ένα και μοναδικό debate πριν τις κάλπες ήταν εριστική, καυστική και άκρως επιθετική απέναντι στον Μακρόν (σ.σ. δεν σταμάτησε να τον αποκαλεί Ολάντ τζούνιορ).

"Το Εθνικό Μέτωπο πρέπει να ανανεωθεί", είπε η Λε Πεν στους οπαδούς της. "Θα αρχίσω την διαδικασία βαθιάς μετάλλαξης του κινήματός μας. καλώ όλους τους πατριώτες να έρθουν μαζί μας".

Χαμός στο κόμμα, χαμός στην οικογένεια!

Μια Μαρίν Λε Πεν, λοιπόν, με κομμένα τα φτερά, εμφανίστηκε με ένα βεβιασμένο χαμόγελο και έδειξε πως αυτή η ήττα είναι... δυσκολοχώνευτη.

Να σημειωθεί ξανά όμως: Η ίδια μπορεί να βλέπει τα αποτελέσματα ως ήττα, ωστόσο το ποσοστό ρεκόρ του Εθνικού Μετώπου πρέπει αν μη τι άλλο να προβληματίσει την Δημοκρατική Ευρώπη.

Εθνικό Μέτωπο είπατε; Ξεχάστε το! Λίγο μετά την ομιλία της, ένα δημοσίευμα "βόμβα" του Politico ανέφερε πως η Λε Πεν προτίθεται να αλλάξει το όνομα του κόμματός της, δείχνοντας αποφασισμένη να... κάψει όλες τις γέφυρες με το παρελθόν του κόμματος, δηλαδή τον ίδιο της τον πατέρα, τον Ζαν Μαρί Λε Πεν, από τον οποίο πήρε την προεδρία του κόμματος και μάλιστα τον διέγραψε!

Λίγο αργότερα, έμελλε να ξεκινήσει κι ένας... οικογενειακός πόλεμος, με τον πατέρα της να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση εναντίον της και να της καταλογίζει πως η εμμονή για τη ρητορική περί Frexit "καταδίκασε" την εκστρατεία της.

Κερασάκι στην τούρτα; Το πώς... αποκάλεσε την κόρη του: "Είναι τα προβλήματα του ευρώ, της Ευρώπης, των συντάξεων που έριξαν την εκστρατεία της κυρίας Λεπέν, νομίζω". Της κυρίας Λε Πεν...

Τα δύσκολα... έπονται

Όπως και να' χει, είναι δεδομένο πως οι επόμενες εβδομάδες στη Γαλλία θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Οι "ζυμώσεις" στο στρατόπεδο της Λε Πεν μοιάζουν δεδομένες, ενώ και ο Μακρόν, παρά τη νίκη του, έχει μπροστά του δύσκολο δρόμο. Με πρώτο και σημαντικότερο μέλημά του το να σχηματίσει κυβέρνηση, κάτι που με βάση τις πολιτικές ισσοροπίες και τα εκλογικά ποσοστά, μόνο εύκολο δεν αναμένεται να είναι...

Φωτογραφίες: Reuters