Η Σουηδέζα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης `τρολάρει` τον Τραμπ! [pic]

Η Λέβιν, που είναι και υπουργός Περιβάλλοντος, είναι καθισμένη στο γραφείο της και, με σκυθρωπό ύφος, ετοιμάζεται να υπογράψει το νομοσχέδιο. Στα δεξιά της, όρθιες, διακρίνονται επτά γυναίκες, εκ των οποίων η μία είναι έγκυος.

Just signed referral of Swedish #climate law, binding all future governments to net zero emissions by 2045. For a safer and better future. pic.twitter.com/OqOO2y8BU6