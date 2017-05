Η ανατριχιαστική φωτογραφία του Τραμπ με την σφαίρα και το περίεργο link!

Η φωτογραφία όπου ο Ντόναλντ Τραμπ, Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, Πρόεδρος της Αιγύπτου και ο Σαλμάν Μπιν Αμπντουλαζίζ, Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας, βάζουν τα χέρια τους πάνω σε μια φωτισμένη σφαίρα και μοιάζουν τουλάχιστον με κακούς από κόμικ.

Αυτή η σφαίρα είναι στο κέντρο καταπολέμησης της τρομοκρατίας της Σαουδικής Αραβίας και περιέχει στοιχεία για την τρομοκρατία από όλο τον κόσμο.

Σε κάποιους από εμάς που αγαπάμε τα κόμικ μας θύμισε την "Hydra" την τρομοκρατική οργάνωση στα κόμικ της Marvel.

Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιοι συγκρίνουν τον Τραμπ με την Hydra. Από τον περασμένο Απρίλιο αν πατήσει κανείς αυτό το λινκ (Hail-Hydra.com) τον στέλνει στον Λευκό Οίκο.

To hashtag #orb έγινε λοιπόν trend στο Twitter και ιδού τα αποτελέσματα:

The Eye of Sauron is pleased with Saruman and his orcs #trump #orb pic.twitter.com/5lKd8NIn3i — Teresa Salter (@TreesieS) May 22, 2017

And I thought Katy Perry's performance on SNL was going to be the weirdest thing I saw this week. #Orb pic.twitter.com/PfoT3cqCBO — (((Shane Roth))) (@apexnerd) May 22, 2017

No one's going to comment on the fact that the Trump #Orb is actually Earth & how fucking terrifying that is? #endoftheworld pic.twitter.com/qu4Nmssvrj — Batwynn (@Batwynn) May 22, 2017

You can clearly see Mula Ram in the back left hand corner. #Trump #Orb pic.twitter.com/iKfsBYBHlt — Troll Cat (@2p2TrollCat) May 22, 2017

Με πληροφορίες από