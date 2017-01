Η απάντηση του Λευκού Οίκου στον χλευασμό του 10χρονου Μπάρον Τραμπ

"Είναι παράδοση τα παιδιά των προέδρων να έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν έξω από το πολιτικό προσκήνιο. Ο Λευκός Οίκος αναμένει να συνεχιστεί αυτή η παράδοση. Εκτιμούμε τη συνεργασία σας σε αυτό το θέμα", τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ήταν την ημέρα της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ που η Katie Rich προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις όταν έγραψε πως ο 10χρονος Μπάρον Τραμπ "θα είναι το πρώτο παιδί της χώρας που παρακολουθεί τα μαθήματά του σπίτι και θα κάνει επίθεση με όπλο στο σχολείο".

Αφού απομακρύνθηκε από το NBC, η Katie Rich ζήτησε συγγνώμη για το απαράδεκτο μήνυμα. "Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για το προβλητικό tweet. Λυπάμαι βαθύτατα για τις πράξεις μου και τις προσβλητικές λέξεις. Ήταν ασυγχώρητο και λυπάμαι πολύ", είχε γράψει αργότερα η κωμική ηθοποιός και συγγραφέας.

I sincerely apologize for the insensitive tweet. I deeply regret my actions & offensive words. It was inexcusable & I'm so sorry.