Τραμπ στους δικαστές για το μπλόκο στο διάταγμα: `Σκανδαλώδες - Ραντεβού στο δικαστήριο`

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter: "Ραντεβού στο δικαστήριο. Η χώρα μας είναι σε κίνδυνο". Για να επανέλθει, λίγο αργότερα και να γράψει: "Σκανδαλώδης η απόφαση".

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

LAWFARE: "Remarkably, in the entire opinion, the panel did not bother even to cite this (the) statute." A disgraceful decision!