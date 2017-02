Η “ασπρόμαυρη” Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ! Αδημοσίευτες φωτο της Χίλαρι

Η Χίλαρι Κλίντον έζησε στον Λευκό Οίκο από το 1991 έως το 2001 ενώ το 2016 προσπάθησε να επιστρέψει ως Πρόεδρος των ΗΠΑ αυτή τη φορά. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε αφού έχασε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Robert McNeely, πέρασε έξι ολόκληρα χρόνια στο πλευρό της, μιας και ήταν ο φωτογράφος της οικογένειας. Πρόκειται για τον άνθρωπο που δημιούργησε ένα βιβλίο με φωτογραφίες της, το “ The Making of Hillary Clinton, photographs by Robert McNeely” και κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η Χίλαρι είναι ένας ιδιωτικός άνθρωπος. Όπως είπε: “Δείχνει πολύ λίγα προς τα έξω. Είναι ιδιωτικός άνθρωπος”. Από την άλλη αποκάλυψε ότι ο Μπιλ Κλίντον είναι εντελώς διαφορετικός. Ο Μπίλ Κλίντον, σύμφωνα με τον φωτογράφο, θέλει να τραβάει την προσοχή και να είναι αρεστός ενώ η σύζυγος του δεν ενδιαφέρεται για το αν την συμπαθεί ο κόσμος ή όχι.

Ο φωτογράφος ακολουθούσε παντού το Πρώτο ζευγάρι και την κόρη τους Τσέλσι. Μάλιστα, δεν τους άφηνε μόνους τους ούτε στην... κρεβατοκάμαρα. Για έξι χρόνια ήταν η σκιά τους... Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα περισσότερες από μισό εκατομμύριο φωτογραφίες.

Δείτε κάποιες από τις φωτογραφίες

Πηγή: dailymail