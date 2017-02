Η πρώτη νεκρή από το διάταγμα Τραμπ για την μετανάστευση

Ο Μάικ που έχει ένα μικρό μαγαζί στο Ντιτρόιτ, ταξίδεψε στο Ιρακ για να μεταφέρει την μητέρα του στις ΗΠΑ προκειμένου να νοσηλευθεί. Όμως, εκείνη πέθανε μια ημέρα μετά την απαγόρευση που περιελάμβανε κι εκείνη από το να ταξιδέψει στις ΗΠΑ με βάση το διάταγμα Τραμπ για την μετανάστευση.

Ο Μάικ Χάγκερ, εγκατέλειψε το Ιρακ με μέλη της οικογένειάς του κατά την διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου. Η μητέρα του Ναϊμα που ζούσε μαζί του στις ΗΠΑ από το 1995 περίμενε να ταξιδέψει μαζί του και να γυρίσουν στο σπίτι τους στις ΗΠΑ και παρότι είχε πράσινη κάρτα δεν της επέτρεψαν να επιβιβαστεί στην πτήση.

