Η πρώτη του Τραμπ με το Air Force One και η παράδοση που `έσπασε` [pics, vids]

Το ταξίδι ξεκίνησε από τον Λευκό Οίκο, όταν ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ επιβιβάστηκε στο Marine One, το ελικόπτερο του Αμερικανού προέδρου, το οποίο τον μετέφερε στη βάση Άντριους, όπου βρίσκεται πάντα το Air Force One. Και από εκεί πέταξε για τη Φιλαδέλφεια για να παραστεί σε εκδήλωση.

Μέχρι εδώ καλά. Κατέβηκε από το ελικόπτερο και άρχισε να ανεβαίνει τις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους. Δεν τον πήρε ο αέρας, δεν παραπάτησε, την "έπαθε" τίποτα. Αλλά όταν έφτασε στο τέλος της σκάλας, έκανε κάτι που δεν είχαν κάνει κανείς από τους προκατόχους του. Τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Συνέχισε να προχωράει και μπήκε στο αεροπλάνο.

Ο "άγραφος νόμος" θέλει τον πρόεδρο να γυρίζει και να χαιρετά όταν φτάνει στο τέλος της σκάλας πριν επιβιβαστεί στο Air Force One. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που είναι και δεν νοιάζεται για παραδόσεις και όλα αυτά τα… "βαρετά". Και δεν γύρισε ποτέ να χαιρετίσει.

Και φυσικά αυτό σχολιάστηκε. Τόσο από τους δημοσιογράφους που κάλυπταν live την "πρώτη" του νέου προέδρου στο Air Force One όσο και στα social media, με τον δημοσιογράφο του CBS να tweet-αρει «ο πρόεδρος Τραμπ επιβιβάζεται στο Air Force One αλλά δεν γυρίζει να χαιρετίσει, όταν κάνουν οι πρόεδροι εδώ και δεκαετίες».

