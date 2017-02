Η ρόμπα και ο Τραμπ – Οι φωτογραφίες που εξόργισαν τον Αμερικανό πρόεδρο [pics]

Ο Αμερικανός πρόεδρος (και περισσότερο ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Σον Σπάισερ, που είναι πάντα οργισμένος) έγινε έξαλλος μετά από ένα άρθρο στους New York Times που περιέγραφε την καθημερινότητα του νέου "πλανητάρχη" στο Λευκό Οίκο. Ήταν ένα άρθρο για τις δυο εβδομάδες της προεδρίας Τραμπ. Είχε τίτλο «Ο Τραμπ και το επιτελείο του επανεξετάζουν την στρατηγική τους έπειτα από μία δύσκολη εκκίνηση». Αλλά δεν ήταν ο τίτλος που εξόργισε τον Αμερικανό πρόεδρο. Η ρόμπα ήταν.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι «σχεδόν τελείως μόνος», αφού η σύζυγός του και ο γιος του παραμένουν στην Νέα Υόρκη και ανέφερε ότι συνήθως ο Τραμπ αποσύρεται κατά τις 18.30 στα ιδιαίτερα διαμερίσματα. «Όταν ο κ. Τραμπ δεν βλέπει τηλεόραση με τη ρόμπα του ή δεν τηλεφωνεί σε πρώην μέλη του προεκλογικού του επιτελείου, πηγαίνει για εξερεύνηση των άγνωστων πλευρών της νέας του κατοικίας», γράφει το δημοσίευμα των NYT.

Και ο πρόεδρος έγινε… μπαρούτι. Και φυσικά αντέδρασε μέσω twitter. Στην αρχή…

The failing @nytimes writes total fiction concerning me. They have gotten it wrong for two years, and now are making up stories & sources! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017

Μετά, έστειλε τον Σόν Σπάισερ να βάλει τις φωνές στα ΜΜΕ. «Αυτό το ρεπορτάζ είναι τόσο γεμάτο λάθη που οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη από τον πρόεδρο», είπε ο πάντα έξαλλος, σαν τον πρόεδρο του, ο Σον Σπάισερ καταγγέλλοντας «κατάφωρα σφάλματα σε σχέση με τα γεγονότα».

«Πρόκειται για τον ίδιο τον ορισμό της παραπληροφόρησης. Αρχίστε από την αρχή: δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος διαθέτει ρόμπα και είναι σαφές ότι δεν φορά», συνέχισε ο οργισμένος Σον στο προεδρικό αεροπλάνο κατά την επιστροφή από τη Φλόριντα. «Από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι ιστορίες που δεν υπάρχουν. Δεν είναι η ακριβής περιγραφή αυτών που συμβαίνουν».

Και μετά άρχισε το… πάρτι του τρολαρίσματος. Όχι μόνο γιατί ο πρόεδρος έχει… ρόμπα (εκεί καταντήσαμε, να συζητάμε αν ο Τραμπ έχει κι αν φοράει ρόμπα) και τη φορούσε πολλάκις τη 10ςτία του ’70 όταν ήταν νέος. Το αποδεικνύουν άλλωστε οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει παλιότερα η Daily Mail.

Αλλά και γιατί μέσα από μια σειρά φωτογραφιών, το WestWingReport μέσω twitter (για να είναι σίγουροι πως θα τις δει ο Τραμπ μάλλον) ανέβασε πρώην προέδρους των ΗΠΑ, σημαντικότερες προσωπικότητες από τον Τραμπ (sorry Ντοναλντ) που είχαν εμφανιστεί και φωτογραφηθεί με τη… ρόμπα τους, χωρίς το παραμικρό ίχνος κόμπλεξ. Ο Φορντ, ο Τζονσον, ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος (στο κρεββάτι με τη Μπάρμπαρα και τα εγγόνια τους μάλιστα), ο Νίξον, ο Ρίγκαν. Και "κερασάκι" στην… τούρτα; Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, που ναι δεν υπήρξε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος (Βρετανός ο άνθρωπος και πρωθυπουργός) αλλά είναι ιστορική προσωπικότητα. Και φοράει και ρόμπα.

Not sure why White House seems uptight about President in a bathrobe. Nixon allowed himself to be shown in bathrobe, election night '68: pic.twitter.com/pvAjAaxhxH — West Wing Reports (@WestWingReport) February 6, 2017

Not sure why White House seems uptight about President in a bathrobe. Predecessors - perhaps not insecure? - didn't care. Ford (thread) pic.twitter.com/4AttVf1HFc — West Wing Reports (@WestWingReport) February 6, 2017

Not sure why White House seems uptight about President in a bathrobe. Predecessors - perhaps not insecure? - didn't care. LBJ: (thread) pic.twitter.com/EmyXF53Xps — West Wing Reports (@WestWingReport) February 6, 2017

Not sure why White House seems uptight about President in a bathrobe. Predecessors - perhaps not insecure? - didn't care (thread) pic.twitter.com/yaaEb2hH5U — West Wing Reports (@WestWingReport) February 6, 2017

Not sure why White House seems uptight about President in a bathrobe. Predecessors - perhaps not insecure? - didn't care. Reagan: (thread) pic.twitter.com/pcbUvYDSaD — West Wing Reports (@WestWingReport) February 6, 2017

Not sure why White House seems uptight about President in a bathrobe. Predecessors - perhaps not insecure? - didn't care. Bush 41: pic.twitter.com/lhMO1wElFx — West Wing Reports (@WestWingReport) February 6, 2017

Not insecure about being seen in bathrobe: Sir Winston Churchill (the drinking was already underway) pic.twitter.com/TXoR6fQOUb — West Wing Reports (@WestWingReport) February 6, 2017

Speaking of Presidents in bathrobes, Thomas Jefferson used to greet foreign visitors in one. They were often insulted (WWR can't find photo) — West Wing Reports (@WestWingReport) February 6, 2017

In President Trump's defense (re bathrobes) President and Mrs. Kennedy didn't allow photos of that sort of thing. JFK/JBK careful about that — West Wing Reports (@WestWingReport) February 6, 2017

Για να μιλάμε για ρόμπες και για "ρόμπες"…

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ - ΜΠΕ