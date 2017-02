Η σέξι σύντροφος του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ - Οι καυτές ερωτικές σκηνές [pics]

Στην ορκωμοσία του υπουργού της κυβέρνησης Τραμπ, η ξανθιά καλλονή κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με το μπλε σύνολο της. Και μπορεί να ήταν ιδιαίτερα... μαζεμένη, ωστόσο, η αισθησιακή της αύρα πλημμύρισε τον Λευκό Οίκο και γοήτευσε όσους την είδαν από κοντά.

Η αρραβωνιαστικιά του υπουργού Οικονομικών στην τελευταία της ταινία, «Intrude εμφανίζεται σε "καυτές" ερωτικές σκηνές και καταφέρνει να γίνει πρωταγωνίστρια σε αντρικές φαντασιώσεις!

Η ίδια, επίσης, απασχόλησε τα Μέσα και με το βιβλίο που έγραψε «In Congo’s Shadow: One Girl’s Perilous Journey to the Heart of Africa». Σε αυτό περιγράφει πως έσωσε τη ζωή δεκάδων φτωχών κοριτσιών αλλά καατακρίθηκε καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που τόνισαν πως όσα ανάφερε ως προσωπικά βιώματα ήταν αναληθή.

"Πήγα στην Αφρική με την ελπίδα να βοηθήσω μερικούς από τους φτωχότερους ανθρώπους του κόσμου. Ωστόσο, το διάλειμμα ενός χρόνου από τις σπουδές μου μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν παγιδεύτηκα στον πόλεμο του Κονγκό. Είδα σκηνές βίας και ήρθα σε επαφή με λιοντάρια, ελέφαντες, κροκόδειλους και φίδια. Προσπαθούσαν να μην σκέφτομαι τι θα κάνουν οι αντάρτες αν βρουν ένα κοκαλιάρικο λευκό ξένο κορίτσι με μακριά μαλλιά αγγέλου. Ένα χαμογελαστό παιδί με κενό στα δόντια με HIV κάθισε στην αγκαλιά μου και έπινε αναψυκτικό" ανέφερε μεταξύ άλλων στο βιβλίο της.