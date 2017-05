Η συμβολική κίνηση του Μακρόν - Στα βήματα του Μιτεράν!

Ο Εμανουέλ Μακρόν χρησιμοποίησε την Ωδή στην Χαρά που είναι και ο Υμνος της ΕΕ για να δείξει πόσο πιστεύει στην Ευρώπη.

Ο Μακρόν δεν είναι όμως ο μόνος Γάλλος ηγέτης που χρησιμοποίησε την Ωδή στην Χαρά. Το ίδιο είχε κάνει και ο Φρανσουά Μιτεράν που ήταν Πρόεδρος της Γαλλίας από το 1981 έως το 1995.

Η Ωδή στην Χαρά, είναι και ο Υμνος της ΕΕ. Οι ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να την χρησιμοποιούν ως τον υμνο της Ευρώπης το 1985.

Emmanuel Macron walks out to address supporters in Paris to the EU anthem ‘Ode to Joy’ #presidentielle2017https://t.co/MVFsTGfjO9 pic.twitter.com/5DJacPTECT