Η τελευταία μελαγχολική βόλτα της Μισέλ Ομπάμα στο Λευκό Οίκο [vid, pics]

Στο βλέμμα της αποτυπώνεται η λύπη για τον αποχωρισμό. Οκτώ χρόνια πέρασε στον Λευκό Οίκο. Και αφού κάνει την τελευταία βόλτα πριν παραδώσει τη θέση της Πρώτης Κυρίας στη Μελάνια Τραμπ (μάλλον, στην Ιβάνκα Τραμπ, γιατί εκείνη θα είναι επί της ουσίας η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ τα επόμενα τουλάχιστον τέσσερα χρόνια), καταλήγει στο μπαλκόνι Τρούμπαν, αγκαλιάζει τον Μπαράκ Ομπάμα να βγάζουν μια από τις τελευταίες τους φωτογραφίες στο Λευκό Οίκο. Πάντα αγκαλιά…

Taking it in on one last walk through the People's House. pic.twitter.com/uaAn6j8Ygy — The First Lady (@FLOTUS) January 18, 2017

«Το να είμαι η Πρώτη Κυρία ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Από τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ», ήταν το τρυφερό μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία του ζεύγους Ομπάμα.

Being your First Lady has been the honor of a lifetime. From the bottom of my heart, thank you. -mo pic.twitter.com/pahEydkZ5Z — The First Lady (@FLOTUS) January 19, 2017

Η Μισέλ Ομπάμα είχε ακόμη ένα. Ποζάροντας χαμογελαστή μαζί με τους Μπο και Σάννυ, ευχαρίστησε όσους της ευχήθηκαν για τα γενέθλιά της. «Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας και το σπουδαιότερο δώρο απ’ όλα: την ευκαιρία να σας υπηρετήσω ως η Πρώτη Κυρία της χώρας».