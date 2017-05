Ιβάνκα Τραμπ: Δίνει συμβουλές στις γυναίκες καριέρας με το νέο της βίβλιο

Οι 243 σελίδες του βιβλίου "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success" ("Γυναίκες στη δουλειά: Ξαναγράφοντας τους κανόνες της επιτυχίας"/ εκδόσεις Penguin), συντάχθηκαν πριν από την αναπάντεχη εκλογή του προέδρου των ΗΠΑ από την 35χρονη κόρη του, πρώην μοντέλο που έγινε επιχειρηματίας και μητέρα τριών παιδιών.

Μόνο ο πρόλογος προστέθηκε μόλις πριν από την ορκωμοσία, από μια Ιβάνκα που έγινε ξαφνικά, μαζί με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, το επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς το ζευγάρι δείχνει να μπορεί να επηρεάζει τον άπειρο πρόεδρο.

Για να μην τροφοδοτεί τις κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων που δηλητηριάζουν τον δισεκατομμυριούχο και την οικογένειά του, η Ιβάνκα άφησε τα καθήκοντά της στον Οργανισμό Τραμπ και από τη διεύθυνση της επιχείρησής της με είδη ένδυσης, παρότι συνεχίζει να αντλεί έσοδα από αυτές - ένα μέρος από τις πωλήσεις του βιβλίου θα δοθούν σε καλούς σκοπούς. Και η κυκλοφορία του βιβλίου δεν συνοδεύτηκε από διαφήμιση ή από περιοδεία για την προώθησή του.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο, εντάσσεται στη γραμμή των λογαριασμών της στο Twitter και το Instagram, εντελώς απολίτικη: η μια συμβουλή διαδέχεται την άλλη για τις γυναίκες που θέλουν να συνδυάσουν καριέρα, οικογένεια και λαμπερό τρόπο ζωής... από την απόφαση της δημιουργίας ή όχι οικογένειας έως την επιλογή του ελεύθερου χρόνου (σε εκείνη αρέσει η κηπουρική και έχει ωραία σπίτια ώστε να χαίρεται το χόμπι της μαζί με τα παιδιά της).





"Πολυδιάστατη γυναίκα" η μητέρα της





Το βιβλίο έχει αναφορές και σε άλλες γυναίκες που ανήκουν στο μικρό κλαμπ των πετυχημένων γυναικών που διοικούν, όπως η σούπερ βεντέντα των μέσων ενημέρωσης Οπρα Γουίνφρι, η δεύτερη στην ιεραρχία του Facebook Σέριλ Σάντμπεργκ, η πάπισσα της μόδας 'Αννα Γουίντουρ, η οποία είχε προτείνει στην Ιβάνκα να την προσλάβει στο περιοδικό Vogue ενόσω σπούδαζε στο Wharton School της Πενσυλβάνια. Μνεία γίνεται και στην Umber Ahmad, κόρη πακιστανών μεταναστών και glamour πρόσωπο στις ΗΠΑ, ιδρύτρια και επικεφαλής φημισμένου ζαχαροπλαστείου μετά την προϋπηρεσία της ως στέλεχος στη Γουόλ Στριτ στο επιχειρηματικό κεφάλαιο και τις επενδύσεις ιδιωτών. Η Ιβάνκα αποκαλύπτει επίσης στοιχεία του εαυτού της χωρίς να ξεφεύγει από την "εξαιρετική πειθαρχία" που τη χαρακτηρίζει, υπογράμμισε χθες το περιοδικό Vanity Fair.

Η συγγραφέας εξαίρει την τσέχα μητέρα της Ιβάνα, πρώτη σύζυγο του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία χαρακτηρίζει "πολυδιάστατη γυναίκα", ικανή να ελέγχει επισταμένως φορώντας "γόβες στιλέτο" την κατασκευή ενός ξενοδοχείου, την εποχή που οι γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνταν στον τομέα των ακινήτων ήταν ελάχιστες.

Τα παραδείγματα που δίνει προδίδουν τουλάχιστον έναν τρόπο ζωής πριγκίπισσας, "την πλευρά της κοινωνικής της τάξης", σχολίασε η New York Times: διηγείται πώς η κόρη της τη συνόδευε κάθε Τετάρτη για γεύμα στο γραφείο της στον Πύργο Τραμπ -πολύ κοντά στο διαμέρισμα της στην Park Avenue- όπου είχε τοποθετηθεί ένα τραπέζι ειδικά για τις "καραμέλες, τα παιχνίδια, τα κραγιόνια και τους μαρκαδόρους" της μικρής.

Και όταν ταξίδευε πολύ για την προεκλογική εκστρατεία του πατέρα της, παραδέχεται ότι χρειάστηκε να στερηθεί τα μασάζ της.

Η τροφός των παιδιών ή η γυναίκα που κάνει τις δουλειές στο σπίτι, οι οποίες τη βοηθούν στην καθημερινότητά της, είναι σχεδόν απούσες από το βιβλίο, παρότι τις ευχαριστεί στις τελευταίες σελίδες του.

Παρά τις αυστηρές κριτικές που δέχτηκε από αρκετά μέσα ενημέρωσης, το βιβλίο μπορεί να γνωρίσει επιτυχία μόνο και μόνο από το ενδιαφέρον που προκαλεί η "Πρώτη θυγατέρα". Το πρώτο της βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2009 είχε ήδη γίνει επιτυχία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ