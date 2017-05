Ιβάνκα Τραμπ: Στο Ισραήλ παραδοσιακή, στη Σαουδική Αραβία… Αμερικάνα [pics, vid]

Στη θρησκεία. Μάλιστα. Στη θρησκεία. Η Ιβάνκα Τραμπ κατέβηκε από το αεροπλάνο του προέδρου των ΗΠΑ φορώντας ένα φόρεμα που έφτανε κάτω από το γόνατο, μαύρο πάνω και σκούρα μπλε πλισέ φούστα ως το μέσο της γάμπας, με μακριά μανίκια και είχε στα (πιασμένα με κότσο σινιόν) μαλλιά της ένα σκούρο μπλε καπελάκι.

Ήταν απόλυτα ταιριαστή με τον σύζυγό της, ο οποίος φορούσε επίσης σκουρόχρωμο κοστούμι. Το ζευγάρι ήταν ταιριαστό ακόμη και στα γυαλιά ηλίου, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.

Η εμφάνιση της Πρώτης Κόρης ήταν διαφορετική από τις άλλες. Ακόμη κι από εκείνη στη Σαουδική Αραβία, όπου πάλι επέλεγε μάξι φόρεμα, αλλά με χρώματα και χωρίς… καπέλο σαν να πήγαινε στο γάμο της Πίπα Μίντλετον ή στις ιπποδρομίες του Άσκοτ.

