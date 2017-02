Ξαναχτύπησε για τον Μπραντ Πιτ η Αντζελίνα Τζολί! [vid]

Η ηθοποιός και σκηνοθέτης Αντζελίνα Τζολί μίλησε στον George Stephanopoulos στο Good Morning America το πρωί της Τρίτης για να προωθήσει τη νέα της ταινία "First They Killed My Father". Ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν πιστεύει ακόμα τα λόγια που είχε χρησιμοποιήσει για να περιγράψει τον Μπραντ Πιτ ως γονιό σε παλιότερη συνέντευξή της. "Φυσικά. Θα είμαστε πάντα οικογένεια. Πάντα".

Η 41χρονη Angelina Jolie υπέβαλε αιφνιδιαστικά αίτηση διαζυγίου τον περασμένο Σεπτέμβριο επικαλούμενη την "υγεία" της οικογένειάς της μετά από έναν τσακωμό του Μπραντ Πιτ με τον μεγαλύτερο γιο τους Maddox στο ιδιωτικό αεροπλάνο της οικογένειας. Το περιστατικό ερευνήθηκε από το Los Angeles County Department of Children and Family Services που έκριναν ότι δεν υπάρχει λόγος να απαγγελθούν κατηγορίες στον διάσημο ηθοποιό.

Όταν ρωτήθηκε για την υγεία της οικογένειάς της τους τελευταίους 5 μήνες μετά την απόφαση να καταθέσει αίτηση διαζυγίου, η Αντζελίνα Τζολί δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της. "Έχουμε... έχουμε επικεντρωθεί στην υγεία της οικογένειάς μας. Και έτσι θα είμαστε υγιέστεροι. Θα είμαστε πιο δυνατοί όταν θα βγούμε από όλο αυτό επειδή αυτό είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε".

Πηγή: Dailymail