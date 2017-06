Και ο Τραμπ το χαβά του! `Να εφαρμοστεί το αντιμεταναστευτικό διάταγμα!`

Πριν καλά καλά η κυβέρνηση της Βρετανίας και η Μητροπολιτική αστυνομία ανακοινώσουν πως οι επιθέσεις στη Γέφυρα του Λονδίνου και το Μπόροου Μάρκετ είναι έργο τρομοκρατών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε βγάλει το... πόρισμά του και αποφάσισε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να θυμίσει το διάταγμα με το οποίο θέλει να κλείσει τα σύνορα της χώρας του!

"Πρέπει να είμαστε έξυπνοι, σε εγρήγορση και σκληροί. Πρέπει να κάνουμε τα δικαστήρα να μας δώσουν πίσω τα δικαιώματά μας. Χρειαζόμαστε την απαγόρευση ως ένα έξτρα μέτρο ασφάλειας" έγραψε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Και μετά, αφού είπε τον... πόνο του, ο Τραμπ θυμήθηκε και τους Βρετανούς...

"Οτιδήποτε μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ για να βοηθήσουν το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα είμαστε εκεί. Είμαστε μαζί σας. Ο Θεός να σας έχει καλά".

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!