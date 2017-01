Και το… `Σικάγο γίναμε` θα αλλάξει ο Τραμπ! Απειλεί να στείλει το FBI

Και τώρα, που η εγκληματικότητα καλπάζει, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί ανοιχτά να πατάξει το έγκλημα με… τα όπλα. Των ομοσπονδιακών αρχών, τις οποίες διεμήνυσε (μέσω twitter φυσικά!) να στείλει αν οι τοπικές αρχές δεν κάνουν τίποτα!

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο Τραμπ απείλησε με τη λήψη σοβαρών μέτρων σε περίπτωση που "δε ληφθούν μέτρα ώστε να εξαλειφθεί το τρομερό μακελειό που βρίσκεται σε εξέλιξη". Και ποια θα είναι αυτά τα μέτρα; Το πιθανότερο να στείλει το FBI…

«Αν το Σικάγο δεν κάνει κάτι για το τρομερό μακελειό που συμβαίνει, 228 πυροβολισμοί το 2017 με 42 δολοφονίες (24% πάνω από το 2016), θα στείλω τους ομοσπονδιακούς» έγραψε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Και ουσιαστικά απείλησε ότι θα πάρει από τις τοπικές αρχές τον έλεγχο για να εμπλακούν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες και να πατάξουν το έγκλημα στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ.

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds!