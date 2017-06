Καλώς τον κι ας άργησε! Τραμπ: `Οουάου! Ο Κόμεϊ ήταν ο ρουφιάνος`

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που έχει εμπλακεί σε μια άνευ προηγουμένου προσωπική και δημόσια αντιπαράθεση με τον Κόμεϊ, κατηγόρησε τον πρώην διευθυντή του FBI leaker, αυτόν που κάνει διαρροές, δηλαδή… ρουφιάνο. Και επέλεξε να το κάνει μια μέρα μετά την κατάθεση του Κόμεϊ στην Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας (κατά τη διάρκεια της οποίας επέλεξε τη… σιγή ασυρμάτου) και αφού πρώτα είχε κάνει δήλωση ο δικηγόρος του.

«Παρά τις τόσες ψεύτικες δηλώσεις και τα ψέματα, ολοκληρωτική και πλήρης δικαίωση… και ΟΥΑΟΥ, ο Κόμεϊ είναι leaker!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο πρώτο του tweet για την κατάθεση Κόμεϊ.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!