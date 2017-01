Καναδάς: Μήνυμα στον Τριντό το μακελειό στο τζαμί - Όλο το χρονικό της αιματηρής επίθεσης [pics, vid]

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στον πλανήτη... Λίγο μετά την πρόσκληση του πρωθυπουργού του Καναδά σε όλους τους μετανάστες να πάνε στην πατρίδα του όπου θα είναι ευπρόσδεκτοι, αφού δεν τους θέλουν οι ΗΠΑ του Τραμπ, ο Καναδάς έζησε μια αιματηρή τρομοκρατική επίθεση εναντίον μουσουλμάνων...

Την Κυριακή, δύο μασκοφόροι άνοιξαν πυρ εναντίον των πιστών που είχαν συγκεντρωθεί σε ένα τέμενος του Κεμπέκ στον νοτιοανατολικό Καναδά, σκοτώνοντας έξι και τραυματίζοντας 8.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση του Τριντό ότι ο Καναδάς καλωσορίζει τους πρόσφυγες, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε το αμερικανικό πρόγραμμα υποδοχής προσφύγων και εξέδωσε απαγόρευση για την είσοδο στις ΗΠΑ πολιτών από επτά μουσουλμανικές χώρες για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο Τριντό απεύθυνε το Σάββατο ένα μήνυμα ενότητας, υποσχόμενος να δέχεται στη χώρα όλους τους πρόσφυγες «ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους». Και μάλλον αυτό σε κάποιους δεν άρεσε...

Ήταν 19:30 (τοπική ώρα, 02:30 ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας), στο τέλος της τελευταίας προσευχής της ημέρας, όταν οι δύο άνδρες εισέβαλαν στο Κέντρο Ισλαμικού Πολιτισμού του Κεμπέκ και άνοιξαν πυρ εναντίον των συγκεντρωμένων πιστών. Την ώρα εκείνη περίπου 50 άνθρωποι βρίσκονταν στο τέμενος, σύμφωνα με την Κριστίν Κουλόμπ εκπρόσωπο των υπηρεσιών ασφαλείας του Κεμπέκ. «Έξι άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν σκοτωθεί, είναι ηλικίας 35 με 70 ετών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οκτώ ακόμη έχουν τραυματιστεί, ενώ 39 είναι σώοι και αβλαβείς. Στο σημείο «έχει μεταβεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία», σημείωσε η ίδια.

«Καταδικάζουμε αυτή την τρομοκρατική ενέργεια εναντίον των μουσουλμάνων που βρίσκονταν σε έναν τόπο λατρείας και καταφυγίου», ανέφερε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό σε ανακοίνωσή του.

«Η διαφορετικότητα είναι η δύναμή μας και ως Καναδοί η ανεξιθρησκία είναι μια πολύ σημαντική αξία για εμάς», υπογράμμισε ο Τριντό. «Οι μουσουλμάνοι είναι σημαντικό κομμάτι του εθνικού μας ιστού και αυτές οι παράλογες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στις κοινότητες, τις πόλεις και την χώρα μας», τόνισε.

«Δύο άνθρωποι συνελήφθησαν» και έχουν τεθεί υπό κράτηση, ο ένας «κοντά στο σημείο και ο άλλος ύποπτος» κοντά στο νησί ντ’ Ορλεάν, περίπου 20 χιλιόμετρα από το τέμενος. Ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη της αστυνομίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχουν άλλοι ύποπτοι που να συνδέονται με το συμβάν», εξήγησε η εκπρόσωπος των υπηρεσιών ασφαλείας του Κεμπέκ.

Το τέμενος αυτό βρίσκεται στη συνοικία Σεν Φουά, σε μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα και γραφεία, περίπου δέκα χιλιόμετρα από το ιστορικό κέντρο του Κεμπέκ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο τζαμί γίνεται στόχος επίθεσης. Τον περασμένο Ιούνιο, άγνωστοι είχαν πετάξει στην είσοδο του τεμένους μια γουρουνοκεφαλή με το μήνυμα "καλή όρεξη". Σημειώνεται πως οι μουσουλμάνοι δεν τρώνε χοιρινό.

Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ καταδίκασε σήμερα «με τον πιο έντονο τρόπο την απεχθή αυτή επίθεση», τονίζοντας ότι «οι τρομοκράτες θέλησαν να πλήξουν το αίσθημα ειρήνης και την ανεκτικότητα των κατοίκων του Κεμπέκ».

Όλο το χρονικό

Τρόμος και πανικός επικράτησαν το απόγευμα της Κυριακής (29.01.2017, ώρα Καναδά) σε τζαμί στην Πόλη του Κεμπέκ στον Καναδά, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε τζαμί και άρχισαν να πυροβολούν κατά του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για την απογευματινή προσευχή. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με μάρτυρα, ένοπλοι εισέβαλλαν σε τέμενος με περίπου 40 άτομα και άρχισαν να πυροβολούν, γύρω στις 8:00 μ.μ. τοπικής ώρας χθες (3:00 π.μ. ώρα Ελλάδας σήμερα). Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες ήταν δυο. Η επίθεση κατά μουσουλμάνων στον Καναδά έρχεται την ώρα που η υφήλιος "βράζει" για το διάταγμα - ντροπή του Ντόναλντ Τραμπ που ουσιαστικά κλείνει τα σύνορα των ΗΠΑ για πολίτες επτά - κυρίως μουσουλμανικών - κρατών και έχει προκαλέσει χάος στα αεροδρόμια και διαδηλώσεις σε όλη τη ώρα.

Αυτόπτης μάρτυτας, μιλώντας στο Radio Canada, δήλωσε πως τουλάχιστον ένας από τους δράστες φώναξε "Αλλαχού Ακμπάρ (Ο Θεός είναι μεγάλος)". "Ο ένας άρχισε να πυροβολεί. Μόλις άνοιξε πυρ, άρχισε να φωνάζει "Αλλαχού Αλμπάρ". Οι σφαίρες χτύπησαν ανθρώπους που προσεύχονταν. Μια σφαίρα πέρασε πάνω από το κεφάλι μου", είπε σημεινόνοταν πως οι δράστες είχαν "πολύ καλή τοπική προφορά".

Η τοπική εφημερίδα Le Soleil ανέφερε πως σύμφωνα με πληροφορίες της, ο ένας από τους δράστες είναι ένας 27χρονος από το Κεμπέκ και ο δεύτερος ήταν οπλισμένος με καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα που μίλησε στο Radio Canada, ανάμεσα στους πιστούς που προσεύχονταν την ώρα της επίθεσης βρίσκονται και παιδιά ηλικίας ακόμη και τριών ετών. "Υπήρχαν παιδιά, ήταν εκεί ένα παιδί τριών ετών με τον πατέρα του". Σύμφωνα με το Radio Canada, οι άνδρες πιστοί προσεύχονταν στο ισόγειο και οι γυναίκες με τα παιδιά σε όροφο του τεμένους.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. "Απόψε, οι Καναδοί πενθούμε για εκείνους που σκοτώθηκαν σε μια επίθεση από δειλούς. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους" έγραψε στο twitter.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.

I've just spoken with Premier @phcouillard and am being briefed by our officials. We have offered any & all assistance needed.