Κατάρ - Ομολογία Τραμπ! `Εγώ τους είπα να σταματήσουν τη χρηματοδότηση των εξτρεμιστών`

Πολλοί ήταν οι αναλυτές που "έβλεπαν" άμεση σύνδεση της πρόσφατης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριμένα στη Σαουδική Αραβία και την κλιμάκωση της έντασης που ακολούθησε και κατέληξε στην διακοπή διπλωματικών σχέσεων μιας σειράς χωρών, με το Κατάρ.

Ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος, μια μέρα μετά την διπλωματική επίθεση στο Κατάρ, ομολόγησε ότι είχε ρόλο - κλειδί στις εξελίξεις. Σε ανάρτησή του, στο αγαπημένο του twitter, ομολόγησε πως "Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού μου στη Μέση Ανατολή δήλωσα πως δεν μπορεί να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της Ριζοσπαστικής Ιδεολογίας. Οι ηγέτες έδειξαν προς το Κατάρ - δείτε!"

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look!