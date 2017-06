Κατάρ: Χάος και πανικός στα σούπερ μάρκετ! Φορτηγά εγκλωβισμένα στα σύνορα [pics, vid]

Πανικός και χάος στα σούπερ μάρκετ της Ντόχα, από ανήσυχους πολίτες που μετά τον διπλωματικό αποκλεισμό του Κατάρ έσπευσαν να αγοράσουν τρόφιμα και νερό. Οι εικόνες από τα σούπερ μάρκετ της πρωτεύουσας του κρατιδίου που απομονώθηκε από τους Άραβες γείτονές του εν μια νυκτί, κάνουν το γύρο του κόσμου.

Λίγες ώρες αφού Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Υεμένη, Μαλδίβες και η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης αποφάσισαν να κόψουν κάθε δεσμό, διπλωματικό ή μη, με το μικρό κρατίδιο του Κόλπου, στη Ντόχα επικράτησε πανικός.

Στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία έχουν εγκλωβιστεί εκατοντάδες φορτηγά με προμήθειες σε φαγητό. Στα σούπερ μάρκετ, από το απόγευμα της Δευτέρας (05.06.2017), χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν να προμηθευτούν τρόφιμα και νερό (κυρίως αυτό). Οι εικόνες με τα άδεια ράφια δεν άργησαν να φτάσουν… παντού.

Ουρές στα ταμεία, καρότσια γεμάτα μέχρι εκεί που δεν πάει. Χάος γενικώς. Το Κατάρ στηρίζεται στις εισαγωγές, κυρίως φαγητού, από τη Σαουδική Αραβία. Το 80% των αποθεμάτων φαγητού του Κατάρ προέρχονται από εισαγωγές που γίνονται από τις άλλες χώρες του Κόλπου.

Friend has just posted this from Doha, all the chicken sold out in his local supermarket as everyone has stocked up just in case. pic.twitter.com/wURzR31Dmk — Mark Thompson (@SkyNewsThompson) June 5, 2017

People are seen buying essential food staples at a supermarket in Doha, Qatar, as Arab nations cut ties. whats bloody #Trump and #SAU wants pic.twitter.com/YnRXl3Tk0H — Malik Habib Ul Asr (@malikhabibulasr) June 5, 2017

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία σταμάτησαν και τις εξαγωγές λευκής ζάχαρης στο Κατάρ και αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα για τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, όταν η ζήτηση είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Supermarket shelves empty out in #Qatar as residents panic over diplomatic fallout in the GCC. pic.twitter.com/8RQdMlJEOV — Rudaw English (@RudawEnglish) June 6, 2017

Και ενώ στο twitter υπάρχουν πολλές φωτογραφίες με άδεια ράφια, υπάρχουν κι άλλες με ράφια που είναι γεμάτα προϊόντα… Αλλά αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός, μάλλον κι αυτά θα αδειάσουν πολύ γρήγορα.

That's wierd because this is the situation now live from the supermarket here in #Qatar! where I live ???? pic.twitter.com/aA4wUIQ7Tv — Fatima Al-Kuwari (@fkuwari) June 5, 2017

There was some panic-buying in parts of Doha but not in most. This was the scene shortly before Iftar at my local supermarket. pic.twitter.com/MEKGRi0ekp — فيصل عيدروس (@faisaledroos) June 5, 2017

«Άνθρωποι όρμησαν στα σούπερ μάρκετ και άρχισαν να αγοράζουν φαγητά, κυρίως εισαγόμενα. Είναι ένα χάος, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», είπε η Eva Tobaji, κάτοικος της Ντόχα. «Καλύτερα να αγοράσω πράγματα που μπορεί να χρειαστούμε εγώ και η οικογένειά του παρά να μας λείψουν» είπε ένας άλλος κάτοικος μιλώντας στο Al Jazeera.

Οικονομικός "στραγγαλισμός"

Και ενώ στα σούπερ μάρκετ οι πολίτες αγοράζουν ό,τι μπορούν φοβούμενοι πως σύντομα δεν θα υπάρχουν ούτε τα απαραίτητα, τώρα καλούνται να αντιμετωπίσουν ακόμα ένα πρόβλημα. Κάποιες εμπορικές τράπεζες της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σταματούν να συνεργάζονται με τράπεζες του Κατάρ, δήλωσαν πηγές του τραπεζικού τομέα στο Reuters.

Οι πηγές αυτές επεσήμαναν ότι οι τράπεζες, τις οποίες αρνήθηκαν να κατονομάσουν, καθυστερούν τις συναλλαγές μέχρις ότου λάβουν κατευθυντήριες γραμμές από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών τους σχετικά με τον τρόπο που θα συναλλάσσονται με το Κατάρ. Επίσης η κεντρική τράπεζα των ΗΑΕ ζήτησε από τις τράπεζες της χώρας να την ενημερώσουν για την έκθεσή τους στο Κατάρ.

Δεν τραβάει το σχοινί η Ντόχα

Το Κατάρ απευθύνει στο μεταξύ έκκληση για «ανοικτό και ειλικρινή» διάλογο προκειμένου να επιλυθεί η κρίση, όπως άλλωστε είχε γίνει και πριν από μερικά χρόνια. Και για να το πετύχει αυτό στηρίζει τις ελπίδες του στο Κουβέιτ, τη μοναδική χώρα του Κόλπου που δεν έκλεισε την… πόρτα του στη Ντόχα.

Ο ηγέτης του Κατάρ Σέιχ Ταμίμ μπιν Χάμαντ Αλ-Θάνι είχε την νύχτα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του του Κουβέιτ και αποφάσισε να αναβάλει ομιλία του προς τον λαό του Κατάρ για να δοθεί χρόνος για μεσολάβηση.

Νωρίτερα, σε ομιλία του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντούλ Ραχμάν αλ-Θάνι είχε δώσει την διαβεβαίωση ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση» και δεν θα εφαρμοσθούν αντίμετρα εκ μέρους της χώρας του, συμμάχου των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας.

«Η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικού χαρακτήρα», είπε. «Υπάρχουν θέματα για τα οποία δεν συμφωνούμε, αλλά οι τομείς στους οποίους συνεργαζόμαστε είναι περισσότεροι από εκείνους όπου διαφωνούμε», είπε ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ.

Το Κατάρ θέλει να δώσει στον Σέιχ Σάμπαχ αλ-Αχμαντ Αλ-Τζαμπέρ αλ-Σάμπαχ την ικανότητα «να αναλάβει δράση και να επικοινωνήσει με όλες τις πλευρές της κρίσης και να προσπαθήσει να ελέγξει το θέμα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ.

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο Al Jazeera ότι τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν κατά του Κατάρ έχουν άνευ προηγουμένου αντίκτυπο στους πολίτες του καθώς και στις οικογενειακές σχέσεις στην περιοχή του Κόλπου, επαναλαμβάνοντας ότι η Ντόχα δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή αντιμέτρων. Το Κατάρ «θεωρεί ότι οι διαφορές ανάμεσα σε αδελφές χώρες πρέπει να επιλύονται με διάλογο», επέμεινε.

Με πληροφορίες από abc.net.au, abs-cbn.com και ΑΠΕ – ΜΠΕ