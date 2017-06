Καταρρέει ο μύθος - Η Μελάνια συγκυβερνά από την πρώτη ημέρα με τον Τραμπ

Τέλος οι μοναξιές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος οι μοναχικές νύχτες στον Λευκό Οίκο. Η Μελάνια επιστρέφει!

Η σχολική χρονιά τελείωσε και η Πρώτη Κυρία και ο γιος της Μπάρον ηδη πακετάρουν και θα είναι στην Ουάσινγκτον στις 14 Ιουνίου, σύμφωνα με το Politico.

Αυτή η πολυπόθητη μετακόμιση - η Μελάνια είναι η μοναδική Πρώτη Κυρία που καθυστερεί τόσο να εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο - θα αποκαταστήσει όπως λένε αυτοί που ξέρουν την κανονικότητα στην Προεδρική κατοικία.

«Η παρουσία της δεν θα σταματήσει τις έρευνες για σκάνδαλα αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι υποβοηθητική για τον Τραμπ», λέει η Katherine Jellison, καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Οχάϊο με ειδίκευση στις Πρώτες Κυρίες.

«Η μετακόμιση θα δώσει την εντύπωση ότι ο Πρόεδρος είναι σε έναν σταθερό γάμο και ότι η εγγαμη ζωή του είναι υπο έλεγχο», λέει χαρακτηριστικά.

Ένας άλλος παράγοντας είναι οι παππούδες. Οι γονείς της Μελάνια Τραμπ, Βίκτορ και Αμάλια Κνάβς θα γίνουν πιο οικείες φιγούρες μέσα στον Λευκό Οίκο αφού θα είναι εκεί συχνά για να φροντίζουν τον εγγονό τους Μπάρον παρότι δεν πρόκειται να εγκατασταθούν μόνιμα στον Λευκό Οίκο όπως η μητέρα της Μισέλ Ομπάμα Μάριαν Ρόμπινσον.

Οι παππούδες μέχρι τώρα έμεναν με την κόρη τους και τον εγγονό τους στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη και περνούσαν τα περισσότερα σαββατοκύριακα στο εξοχικό των Τραμπ στο Μαρ Ο Λάγο.

Η πολυαναμενόμενη άφιξη της Μέλανια στον Λευκό Οίκο θα αλλάξει το κλίμα αφού όλοι λένε ότι τις μέρες που είναι μόνος του ο Τραμπ είναι ανυπόφορος. Δεν έχει καμία όρεξη για αστεία, τα βάζει με τους βοηθούς του και όποιον βρει μπροστά του.

Κανείς δεν περιμένει από την Μελάνια να τον κοντρολάρει στα ανεξέλεγκτα tweets που κάνει. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τον Πρόεδρο. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι την ημέρα που ο Τραμπ τα έβαλε με τον δήμαρχο του Λονδίνου η Μελάνια εκεί ήταν!

Και να σκεφτεί κανείς ότι η Μελάνια εκφράζει ακόμα και παρόντος του Τραμπ την δυσαρέσκειά της για τα tweets που κάνει και γενικά προσπαθεί να τον λογικεύσει. Και μερικές φορές τα καταφέρνει όπως λένε άνθρωποι που πέρασαν πολλές ημέρες μαζί με το ζευγάρι κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Και παρότι η Μελάνια δεν έκρυψε ποτέ ότι δεν καιγόταν να γίνει Πρώτη Κυρία, από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε τον ρόλο της και μέρα με την ημέρα τα πάει περίφημα.

Η Μελάνια Τράμπ δεν είναι αμέτοχη. Τουναντίον. Όπως έκανε και στην προεκλογική εκστρατεία επικοινωνεί με τους βοηθούς και τους επισημαίνει λάθη και αστοχίες, σημειώνει ποιοί βοηθοί είναι πιστοί και αποτελεσματικοί για τον Πρόεδρο και εξοργίζεται το ίδιο με τον Τραμπ όταν βλέπει τις ειδήσεις και την κριτική που ασκείται στην κυβέρνησή του.

Και ο ίδιος ο Τραμπ της τηλεφωνεί πολλές φορές την ημέρα για να της ζητησει την συμβουλή της και σε συσκέψεις με συνεργάτες του κάνει αναφορές σ' εκείνη.

«Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ ακούει την σύζυγό του και την σέβεται περισσότερο σε απίστευτο βαθμό», λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Newsmax Chris Ruddy, πολλά χρόνια δίπλα στο ζευγάρι.

Ένα ακόμα εντυπωσιακό γεγονός είναι το πόσο αόρατη είναι η Πρώτη Κυρία όταν βρίσκεται στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα πάντα με το Politico, μπορεί κανείς να την δει στο Οβάλ Γραφείο μόνο πριν ή μετά από κάτι στο οποίο είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει κι εκείνη. Ποτέ άλλοτε. Τον υπόλοιπο καιρό είναι στην Ανατολική Πτέρυγα με τους δικούς της συμβούλους.

Άνθρωποι που ξέρουν τον τρόπο που σκέφτεται λένε ότι ταυτίζεται ακόμα και με τις πιο σκληρές θέσεις του Τραμπ. Είναι φανατική υποστηρήκτρια του Ισραήλ, έχει δημόσια υπεραπιστεί το διάταγμα ντροπή για την ταξιδιωτική απαγόρευση σε μουσουλμάνους που εξέδωσε ο Τραμπ και πιστεύει στις ίδιες θεωρείες συνομωσίας που πιστεύει και ο σύζυγός της αλλά και την απέχθειά του για τα ΜΜΕ.

Γιατί έσπρωξε το χέρι του Τραμπ στο Τελ Αβίβ

Μια σημαντική λεπτομέρεια αποκαλύπτει το Politico. Γιατί η Μελάνια Τραμπ έσπρωξε το χέρι του Τραμπ όταν έφτασαν στο Τελ Αβίβ. Άνθρωπος που μίλησε με το ζευγάρι για το περιστατικό έμαθε την πραγματική αιτία της κίνησης της Μελάνια Τραμπ. Όχι, δεν ήταν νεύρα για κάτι που της έκανε ο Ντόναλντ. Το έκανε γιατί σύμφωνα με όσα της είχαν πει για το πρωτόκολλο - για το οποίο είχε κάνει ειδικά μαθήματα ενόψει του ταξιδιού στη Μέση Ανατολή - μια τέτοια κίνηση σε επίσημη επίσκεψη είναι ανάρμοστη!

It appears First Lady Melania Trump slaps away Pres. Trump's hand as he reaches to hold it while on tarmac in Israel pic.twitter.com/rWsYlrEJeS