Κατέρρευσε διάσημη ηθοποιός! Ούρλιαζε ημίγυμνη για τη μάγισσα μητέρα της και το τέλος του κόσμου! [pics]

Η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι της ηθοποιού Mischa Barton και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο για ψυχική αξιολόγηση. Η 31χρονη φορούσε μόνο ένα πουκάμισο και γραβάτα ενώ βρισκόταν κρεμασμένη στον φράχτη του σπιτιού της και ούρλιαζε πως η μητέρα της είναι μάγισσα και πως φτάνει το τέλος του κόσμου.

Worrying pictures emerge of Mischa Barton before she was hospitalised after being 'found semi-naked screaming' https://t.co/mfSgU9PHKq pic.twitter.com/gYtljS5CSP

"Ω Θεέ μου, τελειώνει! Το αισθάνομαι και είναι άγριο!" φέρεται να φώναζε η Μίσα Μπάρτον ενώ κρεμόταν ημίγυμνη από τον ξύλινο φράχτη του σπιτιού της. Οι αστυνομικοί μετέφεραν την ταραγμένη ηθοποιό του "OC" στο νοσοκομείο.

Οι ανήσυχοι γείτονές της ανέφεραν ότι πιθανότατα πήρε μεγάλη δόση ναρκωτικών, με την 31χρονη να μεταφέρεται στο νοσοκομείο οικειοθελώς. Το 2009 είχε παραμείνει στο νοσοκομείο για ψυχιατρική παρακολούθηση, σημειώνοντας αργότερα πως είχε κακή αντίδραση στην αφαίρεση φρονιμίτη της.

