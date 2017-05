Κλάμα! Η Χίλαρι προσπαθεί να αποφύγει την… αγκαλιά του Τραμπ! [vid]

Μπορεί κάποτε να ήταν φίλοι, μπορεί να πήγε καλεσμένη στο γάμο του με τη Μελάνια αλλά τα πράγματα άλλαξαν και η Χίλαρι Κλίντον με τον Ντόναλντ Τραμπ έγιναν… "εχθροί". Και φυσικά αντίπαλοι για την προεδρία των ΗΠΑ.

Ένα video που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ένας από τους συνεργάτες της Χίλαρι Κλίντον, ο Φίλιπ Ρέινς, δείχνει την υποψήφια των Δημοκρατικών να κάνει… πρόβα πριν από το debate της 26ης Σεπτεμβρίου. Και κυρίως να προβάρει τις κινήσεις για το πως θα αποφύγει να την αγκαλιάσει ο Τραμπ!

Ο Ρέινς, στενός συνεργάτης της Κλίντον από την εποχή που ήταν υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην πρώτη κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, προσποιείται ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και μόλις η Κλίντον του δίνει το χέρι της για τη χειραψία, προσπαθεί να κατευθυνθεί στη θέση της.

Αλλά ο Ρέινς έχει διάθεση για πλάκα και την κυνηγά για την… αγκαλιάσει, ενώ όλοι οι συνεργάτες της Κλίντον και η ίδια η υποψήφια, "σκάνε" στα χέρια. «Δεν είναι εύκολο να αποφύγεις μια ανεπιθύμητη αγκαλιά από τον Τραμπ, κάποιες φορές χρειάζεται ακόμη και προετοιμασία… Μια αγαπημένη στιγμή από την προετοιμασία για το debate» έγραψε ο Ρέινς.

Not easy to avoid the unwanted Trump hug, sometimes it even takes practice...



A favorite moment from debate prep (9/24/16): pic.twitter.com/JAAHaqKFoa