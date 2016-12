Κλάμα! Βρέθηκε ο ένοχος που καταβρόχθισε όλη τη γαλοπούλα!

Όταν ο David Barrett παρατήρησε ότι το σκυλάκι του Bubba ήταν φουσκωμένο στο πάτωμα και ακουγόταν αγανακτισμένο, σκέφτηκε απλά πως δεν είχε διάθεση. Όταν όμως πήγε στην κουζίνα ανακάλυψε πως είχε καταβροχθίσει όλη τη γαλοπούλα που προοριζόταν για το οικογενειακό τραπέζι.

Το λαίμαργο κατοικιδίο μπήκε κρυφά στην κουζίνα και καταβρόχθισε το φαγητό. Δεν άργησε να καταρρεύσει με τη φουσκωμένη κοιλίτσα του στο πάτωμα χωρίς να μπορεί να κουνηθεί από το πολύ φαγητό. Είχε μείνει μόνο ένα μικρό κομμάτι από το στήθος της γαλοπούλας που δεν άντεξε να φάει.

@David_Barrett5 there's the culprit she can't move pic.twitter.com/BDsMlYT2UW