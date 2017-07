Κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία μετά τις βολές του Λιμενικού εναντίον τουρκικού πλοίου! Έστειλε πλοία στο σημείο!

Το "θερμό επεισόδιο" που προσπαθούν να στήσουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο έχει... εξέλιξη. Η Τουρκία στέλνει τρία πλοία στο σημείο, ανοιχτά της Ρόδου, όπου νωρίτερα το ελληνικό Λιμενικό άνοιξε πυρ εναντίον πλοίου με τουρκική σημαία.

Την είδηση μεταφέρει το τουρκικό δίκτυο Anadolu και είναι φανερό πως οι Τούρκοι προσπαθούν να κλιμακώσουν την ένταση.

#BREAKING | #Turkey sends 3 boats to south Aegean after Greek boats allegedly open fire on Turkish ship pic.twitter.com/DVWOUSU8Il