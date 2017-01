Κωνσταντινούπολη: 16 μέρες κάτω από τη… μύτη τους ο μακελάρης - Χρησιμοποιούσε για κάλυψη το γιό του και τρεις γυναίκες

Ένα ανθρωποκυνηγητό που ξεκίνησε τις πρώτες ώρες του 2017, λίγο αφού ο μακελάρης του Reina κατάφερε να ξεγελάσει τους πάντες και να φύγει ανενόχλητος από το club όπου μια ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου είχε εισβάλει και είχε θερίσει 39 ζωές στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους. Από το βράδυ της Δευτέρας (16.01.2017) ο Αμπντουκαντίρ Μασαρίποφ ή Αμπού Μοχάμεντ Χορασάνι βρίσκεται στα χέρια των τουρκικών αρχών.

Οι φωτογραφίες της σύλληψής του, με το πρόσωπό του ματωμένο και μπλαβιασμένο από τα χτυπήματα που δόθηκε κάνουν το γύρο του κόσμου. Αντιστάθηκε της σύλληψης μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ. Αλλά πιστεύει κανείς πως και να μην είχε αντισταθεί, το πρόσωπό του θα είχε διαφορετική εικόνα;

BREAKING The moment #Reina attacker Uzbek-origin Abdulgadir Masharipov caught in police operation in #Esenyurt , in Istanbul's suburbs. pic.twitter.com/wQyfcdDqvH

Ο άνθρωπος που έγινε ο Νο1 καταζητούμενος στην Τουρκία από τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς έχει πια συλληφθεί. Αποκαλύπτεται πως όλο αυτό το διάστημα που τον καταζητούσαν, εκείνος κρυβόταν κάτω από τη μύτη των τουρκικών αρχών. Σε μια περιοχή της Κωνσταντινούπολης, την Εσενγιούρτ, μόλις 40 χιλιόμετρα από το club Reina τον έπιασαν το βράδυ της Δευτέρας. Είχε χρησιμοποιήσει κι άλλα σπίτια φίλων του στην πόλη για να κρυφτεί. Αλλά δεν έφυγε πότε από την Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα είναι μέχρι τώρα γνωστά...

Το σπίτι όπου συνελήφθη ο Ουζμπέκος μακελάρης ανήκει σε φίλο του, έναν Κιργίζιο ο οποίος επίσης συνελήφθη και μάλιστα σε μια από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται πεσμένος στο πάτωμα με τα χέρια πίσω από την πλάτη κι έναν αστυνομικό να του πατάει το κεφάλι. Μαζί με τον μακελάρη ήταν ο μόλις 4χρονος γιος του, τρεις γυναίκες και ο άνδρας. Με αυτούς κυκλοφορούσε πάντα για να μην κινεί υποψίες και τους χρησιμοποιούσε ως την κάλυψή του για να μην εντοπιστεί από τις αρχές.

Η αποκάλυψη πως όλο το διάστημα μετά την επίθεση της Πρωτοχρονιάς ο Ουζμπέκος μακελάρης βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη καταρρίπτει τα όσα είχαν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα, πως είχε διαφύγει σε ελληνικά νησιά ή είχε γυρίσει στη Συρία για να ενταχθεί στις τάξεις των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους.

Μαζί με τον Μασαρίποφ συνελήφθησαν οι τρεις γυναίκες και ο άνδρας που ήταν μαζί του. Ο άνδρας είναι από το Κιργιστάν και οι γυναίκες από τη Σομαλία, την Αίγυπτο και τη Σενεγάλη, σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή.

#BREAKING Turkish police detain 5, including the attacker, 3 women, 1 man of Kyrgyz origin pic.twitter.com/kf1yOjIGGY

Οι τουρκικές αρχές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, είχαν εντοπίσει τον μακελάρη του Reina εδώ και 4-5 μέρες αλλά δεν έκαναν επιχείρηση για τη σύλληψή του νωρίτερα καθώς ήθελαν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις του. Στην επιχείρηση σύλληψης εκτός από τις δυνάμεις της αστυνομίας πήραν μέρος και άνδρες των μυστικών υπηρεσιών (ΜΙΤ).

Τα video της σύλληψης

BREAKING— The moment when Istanbul Reina nightclub attacker was arrested by Turkish security forces caught on camerahttps://t.co/zXPjkeOQki pic.twitter.com/nL0HYxj4R7