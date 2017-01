Κωνσταντινούπολη: Ανατριχιαστικό βίντεο με τον φονιά Άγιο Βασίλη! Τουλάχιστον 39 νεκροί

Η επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε νυκτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης στη διάρκεια των εορτασμών για το Νέο Έτος στοίχισε τη ζωή σε 39 ανθρώπους, από τους οποίους έχουν ανανωριστεί 21 και οι 15 ή 16 απ' αυτούς είναι ξένοι. Παράλληλα, διεθνή ΜΜΕ αλλά και τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν πως γίνονται εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη!

«Οι έρευνες για να βρεθεί ο τρομοκράτης συνεχίζονται. Ελπίζω ότι θα συλληφθεί σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 69 ανθρώπων, τέσσερις από τους οποίους έχουν τραυματισθεί σοβαρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

breaking An armed attack on a local club, Reina, in #Istanbul. Many casualties reported. At least 2 dead and over 50 ambulances on scene pic.twitter.com/GF1vhcCoW7