Κωνσταντινούπολη: Αυτό το πανέμορφο κορίτσι είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα [pics]

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ένα από τα θύματα της "τρομοκρατικής" επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη είναι υπήκοος της χώρας. Ήταν μόλις 19 ετών και το όνομά της είναι Leanne Nasser.

Η 19χρονη κοπέλα διασκέδαζε με τρεις φίλους της στο Club Reina όταν ο δράστης "μπούκαρε" και σκόρπισε τον θάνατο, ανοίγοντας πυρ στα τυφλά!

Η φίλη της, που είναι 18 ετών και ονομάζεται Ruaa Mansour, τραυματίστηκε ελαφρά από το όπλο του μακελάρη. Οι άλλοι δύο φίλοι βγήκαν σώοι και αβλαβείς από το μακελειό.

Παράλληλα, πολίτες από τη Σαουδική Αραβία, το Μαρόκο, τον Λίβανο, αλλά και τη Λιβύη είναι μεταξύ των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης, σύμφωνα με την υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικών Πολιτικών Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Δείτε τη φωτογραφία της 19χρονης Ισραηλινής

Lian Nasser, the Israeli missing in Istanbul. 4 friends from Tira went to celebrate together. 1 wounded; 1 in shock; 1 unhurt; 1 unaccounted pic.twitter.com/pT3cZK9yA2