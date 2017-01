Κωνσταντινούπολη: Η στιγμή που ο μακελάρης πετά τη στολή του Άγιου Βασίλη και φεύγει! Έφτασε στο Reina με ταξί

Ένα ακόμη μακελειό και μάλιστα τις πρώτες ώρες του νέου χρόνου. Η Πρωτοχρονιά στην Κωνσταντινούπολη βάφτηκε με αίμα. Και αυτή τη φορά ήταν αίμα αθώων, αίμα ανθρώπων που βγήκαν να γιορτάσουν την υποδοχή του νέου χρόνου και τουλάχιστον 39 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους όταν τρομοκράτης ντυμένος με στολή Άγιου Βασίλη μπήκε στο κοσμοπολίτικο κλαμπ Reina στην ευρωπαϊκή πλευρά της Πόλης και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Μια τρομοκρατική επίθεση που εν μέρη θυμίζει εκείνη στο Bataclan του Παρισιού στις 13 Νοεμβρίου του 2015 αλλά και εκείνη στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 2016 όταν οι τρομοκράτες έφτασαν στο αεροδρόμιο Ζάβεντεμ με ταξί. Σύμφωνα με το Sputnik, η αστυνομία της Τουρκίας ανακρίνει οδηγό ταξί ο οποίος μετέφερε τον δράστη στο κέντρο Reina λίγη ώρα αφού άλλαξε ο χρόνος για να εκτελέσει το σχέδιό του.

Οπλισμένος με καλάσνικοφ, ο δράστης έφτασε στο Reina ντυμένος με στολή Άγιου Βασίλη ώστε να περάσει απαρατήρητος. Αφού σκότωσε έναν αστυνομικό που βρισκόταν στην είσοδο του κλαμπ και έναν πολίτη, μπήκε στο κέντρο και άρχισε να πυροβολεί το πλήθος. Τη στιγμή εκείνη μέσα στο Reina ήταν συγκεντρωμένα περισσότερα από 500 με 600 άτομα. Πολλοί από αυτούς, αναφέρουν πληροφορίες, είχαν πληρώσει έως και 300 ευρώ για να γιορτάζουν στο Reina την Πρωτοχρονιά!

Ο πανικός που επικράτησε αποτυπώνεται στις μαρτυρίες όσων διασώθηκαν και στο γεγονός πως κάποιοι πήδηξαν στο Βόσπορο για να ξεφύγουν από τα πυρά του δράστη. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι 39 νεκροί, ανάμεσά τους 15 – 16 ξένοι υπήκοοι, μια κοπέλα από το Ισραήλ και πολίτες από τη Σαουδική Αραβία, το Μαρόκο, το Λίβανο και τη Λιβύη. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί μόνο 21 από τις σορούς. Από τους 69 τραυματίες, οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα λεπτά πριν και μετά το μακελειό. Video μόλις 5 δευτερολέπτων κάνει ήδη το γύρο του κόσμου. Δείχνει τον δράστη, ντυμένο Άγιο Βασίλη, να περιφέρεται μέσα στο νυχτερινό κέντρο δευτερόλεπτα μετά την επίθεση. Ο χώρος θυμίζει περισσότερο εμπόλεμη ζώνη. Τίποτα δεν κινείται εκτός από τον μακελάρη, ο οποίος κοιτά δεξιά κι αριστερά, ίσως ψάχνοντας περισσότερα υποψήφια θύματα...

#Istanbul: Terrorists dressed as Santa and armed with AK-47 & grenades attacked the #Reina Nightclub in #Istanbul. Many people feared dead. pic.twitter.com/n0nVkN7nDa — WorldOnAlert (@worldonalert) December 31, 2016

Σε μια άλλη φωτογραφία έχει καταγραφεί η στιγμή που πετά τη στολή του Άγιου Βασίλη ώστε να μπορέσει να φύγει ανενόχλητος από το σημείο της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης.

Παράλληλα, ένα βίντεο που έχει διαρρεύσει δείχνει την στιγμή που ξεκινούν όλα. Στις εικόνες φαίνεται η είσοδος του νυχτερινού κέντρου, όπου βρίσκονται τόσο εργαζόμενοι, όσο και άνθρωποι που περιμένουν να μπουν. Ο δράστης πλησιάζει και "πέφτουν" οι πρώτοι πυροβολισμοί, ενώ στη συνέχεια μπαίνει στο κέντρο και σκοτώνει δεκάδες ακόμη ανθρώπους, ανοίγοντας πυρ στα "τυφλά".

Bullets ricochet outside #Reina nightclub where dozens were killed by gunman at New Year's Eve party in Istanbulhttps://t.co/WRiSlgmTev pic.twitter.com/Bty3lfncxT — BBC News (World) (@BBCWorld) January 1, 2017

Istanbul : images d'une caméra de surveillance au moment de l'attentat dans la boîte de nuit https://t.co/JwysMEEy38 @aschapire pic.twitter.com/Z2jxgjBHRH — L'important (@Limportant_fr) January 1, 2017

Την ίδια ώρα, έχουν ήδη κυκλοφορήσει και βίντεο που αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές μετά το μακελειό, με πτώματα στο έδαφος και πανικό να επικρατεί...

Δείτε τις εικόνες - Προσοχή, είναι ιδιαίτερα σκληρές

Ένας ή οι δυο δράστες;

Ώρες μετά το μακελειό και ενώ η Τουρκία θρηνεί νέα θύματα από μια τρομοκρατική επίθεση, σύγχυση επικρατεί όσον αφορά στο αν οι δράστες ήταν περισσότεροι από ένας. Μαρτυρίες διασωθέντων αναφέρουν πως οι δράστες ήταν περισσότεροι και μιλούσαν αραβικά. Η Σινέμ Ουγιανίκ, που ήταν μαζί με τον σύζυγό της (ο οποίος τραυματίστηκε) στο νυχτερινό κέντρο δήλωσε πως είδε ανθρώπους βουτηγμένους στο αίμα και ότι της φάνηκε πως οι ένοπλοι ήταν τουλάχιστον δύο.

Από την άλλη, οι τουρκικές αρχές αναφέρουν πως ο δράστης ήταν ένας. Εισέβαλε πυροβολώντας στο Reina περίπου στη 1:15 π.μ. (00:15 ώρα Ελλάδας). Το Reina, το νυχτερινό κέντρο που από τόπος διασκέδασης έγινε τόπος μακελειού είναι ένα από τα διασημότερα της Κωνσταντινούπολης, ιδιαίτερα δημοφιλές τόσο μεταξύ των ντόπιων όσο και μεταξύ των ξένων και βρίσκεται πάνω στα στενά του Βοσπόρου, στην κοσμοπολίτικη συνοικία Ορτακιόι.

«Οι έρευνες για να βρεθεί ο τρομοκράτης συνεχίζονται. Ελπίζω ότι θα συλληφθεί σύντομα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.