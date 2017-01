Κωνσταντινούπολη: Καρέ - καρέ η πορεία του `Άη Βασίλη` φονιά! [vids, pics]

39 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα, σε ένα ακόμη "τυφλό" χτύπημα που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης πήγε με ταξί στο συγκεκριμένο club, ενώ ήταν από νωρός γνωστό πως φορούσε στολή του Άη Βασίλη για να περνά απαρατήρητος.

Το δεδομένο είναι πως μέχρι αυτή την ώρα παραμένει ασύλληπτος, με τις τουρκικές Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Κάτι που φαντάζει δύσκολο αφού όπως προαναφέραμε ήταν μεταμφιεσμένος. Αυτά που γνωρίζουμε, ως εκ τούτου, είναι ελάχιστα. Η πορεία του, λοιπόν, ήταν η εξής :

---> Στο πρώτο βίντεο έχει καταγραφεί η αρχή της τραγωδίας. Στις εικόνες φαίνεται η είσοδος του νυχτερινού κέντρου, όπου βρίσκονται τόσο εργαζόμενοι, όσο και άνθρωποι που περιμένουν να μπουν. Ο δράστης πλησιάζει και "πέφτουν" οι πρώτοι πυροβολισμοί, πριν "μπουκάρει" στο Reina.

---> Το δεύτερο βίντεο έχει διάρκεια μόλις 5 δευτερόλεπτα, όμως είναι ανατριχιαστικό. Δείχνει τον δράστη, ντυμένο Άγιο Βασίλη, να περιφέρεται μέσα στο νυχτερινό κέντρο δευτερόλεπτα μετά την επίθεση. Και ο χώρος δεν θυμίζει σε τίποτα ένα κέντρο διασκέδασης στο οποίο πολίτες γιορτάζουν την άφιξη του νέου έτους. Αντιθέτως θυμίζει εμπόλεμη ζώνη.

Τίποτα δεν κινείται εκτός από τον μακελάρη, ο οποίος κοιτά δεξιά κι αριστερά, ίσως ψάχνοντας περισσότερα υποψήφια θύματα...

---> Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο σχετικά με τον δράστη είναι μια φωτογραφία. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που αναπαράγουν την φωτογραφία, είναι η στιγμή που "ξεφορτώνεται" την στολή του Άη Βασίλη για να διαφύγει.

#Turkey #Istanbul - This allegedly is the #Reina attacker, changing his clothing after the shooting. pic.twitter.com/KEIRwK53n9